Amado e Naesh ci raccontano i loro cinque brani preferiti

Venerdì 26 gennaio 2024 esce il nuovo singolo di Amado, vantando una collaborazione con Naesh. Questo nuovo singolo, dal titolo “Marcello Cammi“. Un brano che mischia il vissuto dei due artisti a quello della carismatica figura di Marcello Cammi, grande artista ligure del ‘900, la cui opera è stata a lungo dimenticata per il disinteresse e l’assenza delle istituzioni. La canzone è un invito alla riscoperta di questo eccezionale personaggio dalla vita sopra le righe e allo stesso tempo una riflessione su come tutto possa essere effimero e smettere di esistere se rilegato nell’oblio: persino l’arte.

Noi per conoscerli meglio, abbiamo deciso di farci raccontare i loro cinque brani preferiti, ecco com’è andata.

Amado

Il Mondo Prima – Tre Allegri Ragazzi Morti

La mia canzone preferita in senso assoluto. L’ambiguità, la malinconia, il passato che è meglio del futuro o il futuro che è meglio del passato?

The Shins – New Slang

“New slang when you notice the stripes, the dirt in your fries” Ho sempre interpretato questa canzone come il momento in cui si perde la purezza e si scopre la sporcizia del mondo. Una delle canzoni per cui ho pianto.

Naesh

Wu-Tang Clan – C.R.E.A.M.

È molto difficile scegliere un solo pezzo tra tutti gli album che ho ascoltato. I Wu-Tang sono un simbolo del rap a livello internazionale, un gruppo iconico. Credo che C.R.E.A.M. sia il loro brano più riconoscibile.

Uomini di Mare – Verso altri lidi

Nel momento in cui il rap italiano sembrava dovesse scomparire dalle scene, esce l’album “Sindrome di fine millennio” che è stato un barlume di speranza per il genere nel nostro Paese. I beats molto originali di Lato con sopra il Fabri Fibra criptico di altri tempi, cosa chiedere di più?

Amado&Naesh

Solo guai – Carl Brave x Franco126

Opening track di un disco iconico che abbiamo amato entrambi e che ci accomuna. Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che questi due grandi artisti abbiano dato il meglio di loro insieme, un motivo in più per sceglierlo in occasione di questo nostro featuring!