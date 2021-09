PLACEBO: ascolta il nuovo singolo “Beautiful James”

Durante una carriera lunga oltre 25 anni, segnata da 13 milioni di copie vendute, i Placebo hanno dimostrato di essere dei veri maestri nel rappresentare la condizione umana. Il modo unico di analizzarne al contempo la bellezza e le imperfezioni hanno trasformato la band in rifugio e porto sicuro per chi percepiva le tradizioni e il mainstream come trappole. I Placebo continuano a far luce su aspetti della società che da molti vengono affrontati con scetticismo o, peggio, con odio.

Il nuovo singolo “Beautiful James” approda, in tutta la sua intensità, in un mondo frammentato come mai prima d’ora. Contrapponendosi a relazioni internazionali ormai distrutte, abusi online e la paura di tutto ciò che non si comprende, “Beautiful James” trasmette un messaggio di ribellione che vuole normalizzare e celebrare le relazioni non eteronormative.

Brian Molko aggiunge: “Se il brano irriterà i conservatori, allora va bene così. Ma quello che conta davvero per me è che ogni ascoltatore ci ritrovi la propria storia, non voglio dirvi come sentirvi”.



“Beautiful James”, nato durante una notte insonne, ha preso vita attraverso un processo diverso dal solito. La band ha iniziato a lavorare in modo nuovo, partendo prima da un immaginario fotografico e da un titolo che evocasse un certo sentimento, molto prima di scriverne la musica. Il risultato è un brano tanto tenero quanto potente, un pezzo d’arte sprezzante quanto necessario. “Beautiful James” non è una polemica, né una conversazione. È una dichiarazione, la più audace che la band abbia mai fatto.