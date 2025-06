PHILIPS torna agli I-DAYS MILANO COCA-COLA per portare musica, gaming e certo, la soluzione per una barba perfetta

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Matteo Preziosi

Quanto é rock farsi la barba appena prima di un concerto? Ma anche pop, k-pop, pop rock, tutto quello che preferite. Insomma, é qualcosa, come ci testimonia la presenza di Philips, azienda leader nel settore dell’health technology, per la seconda volta agli i-Days Milano Coca-Cola 2025, con il loro instant barber shop verde azzurro dedicato in linea con il prodotto magico, OneBlade, stavolta ancora più grande, ancora più divertente, ancora più… tantissime novità.

Non vi sarà sfuggito, sicuramente non a noi di RockOn.

L’anno scorso il nostro Philip Grasselli si é fatto sistemare (o meglio: radere, regolare e rifinire) pelo e contropelo dalle sapienti mani degli artisti della barba (se non ricordate la sua esperienza, basta dare un occhio qui) e non é stato il solo: Simone Marcucci, Media & PR Manager, Personal Health Italia, Israele e Grecia ci ha rivelato che almeno 600 persone hanno fatto un pit stop allo stand di Philips per provare OneBlade.

Un bel numero, no?

Quanto basta per pensare che insomma, farsi la barba appena prima di lanciarsi nella mischia, che tu sia nel pit o meno, pronto al pogo o allo sculettamento compulsivo, beh, no non é proprio una cattiva idea, anzi. Ma, come vedete, non abbiamo mancato neanche quest’anno di sistemarci prima di scatenarci in danze da veri millennial (qui da RockOn ci teniamo).

E per confermare che il lavoro é stato fatto bene, possiamo immortalarci nel corner dedicato ai selfie dove possiamo stampare, con tanto di photobooth totem dedicato, le nostre istantanee. Che cosi sistemato prima di un concerto agli i-Days Milano Coca-Cola 2025, forse, ci sarai solo prima di un matrimonio.

Se pensate che la OneBlade experience per gli i-Days Milano Coca-Cola 2025 sia finita qui, peró, vi sbagliate. Ed é proprio interessante vedere come Philips abbia pensato a una connessione precisa ed efficace tra musica e self-care che non é estraneo a nessuno di noi. Perché se oggi ascoltiamo e cerchiamo artisti che ci parlino sempre più di quanto sia importante accettarsi e curarsi, in modo sano, della propria persona, allora la presenza di Philips agli I-Days ci dice che si, siamo sulla strada giusta.

Uno sguardo ai più giovani…

Se la prima volta é stata cosi di successo, non sorprende ci sia una seconda. Eppure chi pensava che a un concerto, tra una fila per un panino e una per una birra, avresti potuto imparare di più sulla propria self care nel mondo della barba? Infatti quest’anno ci sono altri ospiti della famiglia One Blade.

Spicca One Blade First Shape che é il prodotto dedicato a chi si avvicina alla rasatura per la prima volta, e quindi ha bisogno anche di “prime armi”. Non é scontato: esiste una grande fetta di persone che manca di un’informazione precisa. Philips, ci dice Simone, ha dedicato un’intera area di lavoro e ricerche a livello mondiale nell’ambito, evidenziando come i piu; giovani si trovano spesso in un mondo che non comprende le loro necessità, e allora radersi diventa un… horror?

Perche allora non renderlo qualcosa che é normale, parte della nostra vita, come la musica e andare a un concerto? E infatti c’é una lama dedicata, rivestita per evitare i bruciori e l’orrore appunto. Ecco che trovare un barbiere prima di uno show non é cosi strano ed é anche educativo (!).

…E alla musica. Nel gaming

Ovviamente, Philips non si ferma qui. Perché per rafforzare questo concetto Philips ha guardato negli ultimi anni anche in altre aree dove rendere la rasatura un elemento naturale, come il gaming. Anche quest’anno Philips sarà al Lucca Comics e alla Milano Games Week. Tenendo a mente questi appuntamenti, già per gli i-Days Milano Coca-Cola 2025 ha deciso di lanciare, proprio nel suo stand OneBlade, il suo Jukebox di colonne sonore di videogiochi.

Parliamo della playist “The Sound of Play”, un complesso di 44 canzoni selezionate grazie alla collaborazione con EveryEye.it che si é avvalso dalla propria fan base per selezionare le colonne sonore piu famose e quindi votando le piu belle del 2025. Una raccolta musicale che celebra il connubio tra musica e gaming, offrendo ai giocatori la colonna sonora ideale per ogni sessione di gioco. Ovviamente, i Blur di Fifa98 sono presenti nella selezione.

Il jukebox viaggera’ con Philips per tutti gli i-Days, quindi ci si potra’ anche cimentare con un momento quiz, o amarcord, perché si sa, alcune soundtrack di videogames ce le portiamo per sempre nel cuore. “E poi l’idea è proprio quella, no? Di dare la possibilità a tutti di capire il mondo OneBlade e di ascoltare le proprie soundtrack gaming preferite” ci dice Simone. E di farsi fre la barba mentre si gioca, non lo sappiamo ancora, peró….

Nel frattempo se siete appassionati di Fortnite potete provare la mappa Philips Gameplay Body Royal lanciata la settimana scorsa. Potrete attendere fino a fine giugno per quella italiana!

Non solo barbe

E che “barba” sarebbe, altrimenti? Se pensate che l’universo OneBlade fosse limitato al genere maschile, vi sbagliate. Quest’anno nell’angolo di mondo di Philips ne gli i-Days Milano Coca-Cola 2025 c’é anche OneBlade Intimate, rasoio pensato per le donne e la depilazione delle aree più delicate, ma sempre con la lama OneBlade, a testimoniare l’universalità del prodotto.

Del resto, ci dicono da Philips, anche questa é diventata una domanda del mercato, avendo riscontrato l’uso di tale tecnologia ancheda parte del pubblico femminile (non lo neghiamo!). La lama SkinProtect con triplo sistema di protezione, bordi, ponte e punte arrotondati, è progettata per prevenire irritazioni cutanee, come urti e irritazioni da rasoio.

Come ci dicono da Philips: “sapere che esiste comunque uno strumento con tecnologia OneBlade che può aiutare anche le donne, per noi è comunque importante mostrarlo”.

E magari il prossimo anno per gli i-Days Milano Coca-Cola 2025 organizziamo un bikini party davanti il barber shop? Siamo sicuri che anche la line up del prossimo anno non deluderà e si, magari saremo ancora più convinti di farci coccolare da Philips prima di un concerto.