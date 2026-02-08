PAUL McCARTNEY: dal 27 febbraio “Man On The Run – Music from the Motion Picture Soundtrack”

In concomitanza con l’uscita di Paul McCartney: Man on the Run, il nuovo e intimo documentario di Morgan Neville, vincitore di un premio Oscar, Emmy e Grammy, che esplora la rinascita creativa di Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles, Capitol Records, MPL Communications e UMG hanno annunciato l’uscita della colonna sonora intitolata Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack.

L’album include brani classici e grandi successi tratti da tutto il catalogo di Paul McCartney e Wings. Un’istantanea della creatività di Paul negli anni ’70 in 12 canzoni. ‘Arrow Through Me (Rough Mix)’, un mix inedito delle sessioni dell’album del 1979 per Back to the Egg, e ‘Live And Let Die (Rockshow)’, dal film concerto del 1980 Rockshow, possono essere ascoltati in esclusiva su Amazon Music, prima dell’uscita. L’album includerà un terzo brano inedito, ‘Gotta Sing Gotta Dance’, originariamente presente in The James Paul McCartney TV Special (del 1973).

Sia la colonna sonora che il documentario usciranno il 27 febbraio. Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack sarà pubblicato in vari formati: un vinile colorato “New York Taxi Yellow” by Jack White’s Third Man Pressing plant in edizione limitata, un vinile nero da 180 gr, un CD e in digitale. Ogni edizione in vinile sarà accompagnata anche da un poster di Man on the Run.

La grafica è stata diretta creativamente da Paul McCartney e Aubrey ‘Po’ Powell di Hipgnosis, l’iconico studio di design che ha collaborato con Paul per otto album Wings, tra cui Band on the Run, Venus and Mars, Wings Over America, Wings Greatest e l’antologia del 2025, WINGS. Le illustrazioni sono state disegnate da Peter Curzon di Storm Studios.

Il documentario Paul McCartney: Man on the Run cattura il decennio trasformativo di Paul dopo lo scioglimento dei Beatles e l’ascesa della sua nuova band Wings. Attraverso straordinarie immagini d’archivio, le eccezionali fotografie di Linda McCartney, interviste con Paul, Linda, Mary e Stella McCartney, diversi membri della band Wings, Sean Ono Lennon, Mick Jagger, Chrissie Hynde e altri, il film esamina questo periodo con particolare cura, offrendo allo spettatore una visione dettagliata.

Parlando del suo approccio al film e alla colonna sonora, il regista Morgan Neville ha detto:

“Quando si parla dei più grandi artisti degli anni ’70, la lista raramente include Paul McCartney. Non perché non fosse grande – era indubbiamente uno dei musicisti più importanti del decennio – ma per quello che aveva già fatto. Paul era stato nella band più grande del mondo, che a sua volta si era creata una propria forza gravitazionale.

Nel mio film, Man on the Run, volevo guardare alla incredibile corsa di Paul da quella lunga ombra dei Beatles.

È stato un viaggio pieno di scelte improbabili: un tour in van! Bruce McMouse! Nigeria! Thrillington! Un Inno alla Scozia! Ma guardate insieme, la follia di quelle scelte iniziava davvero a sembrare intelligente. Come si potrebbe altrimenti affrontare il peso di aspettative di una tale portata se non facendo l’inaspettato?

Paul McCartney under exclusive licence to MPL Archive LLP. Photographer_ Linda McCartney

Ho anche visto che durante il decennio, Paul ha smesso di fuggire da qualcosa e ha iniziato a correre verso qualcos’altro – la sua voce, la sua famiglia, la sua vita. Questa era la storia di qualcuno che si ritrovava.

Questa colonna sonora è un’istantanea di quel viaggio raccontata attraverso la sua musica. Ognuna di queste canzoni è il risultato di un impulso creativo di chi era Paul in quel momento. Fu attraverso il canto che Paul parlò, non solo al mondo, ma anche a sé stesso. Siamo abbastanza fortunati da poter ascoltare tutto questo.”

Paul McCartney: Man on the Run è prodotto da Tremolo, in collaborazione con MPL Communications e Polygram Entertainment. Il film sarà disponibile su Prime Video dal 27 febbraio in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Tra i produttori: Morgan Neville, Chloe Simmons e Meghan Walsh per Tremolo; Scott Rodger e Ben Chappell per MPL e Michele Anthony e David Blackman per Polygram Entertainment. I produttori esecutivi includono Paul McCartney e Caitrin Rogers. . I produttori esecutividi Man on the Run – Music from the Motion Soundtrack sono Paul McCartney e Morgan Neville.

Il nuovo film si può considerare l’ultimo capitolo delle celebrazioni di Wings dopo una serie di sorprese per i fan di tutto il mondo. Nel 2025, infatti, è stato pubblicato Wings: The Story of a Band on the Run di Liveright / W.W. Norton / Penguin. Il racconto della reinvenzione musicale di Paul negli anni ’70, descritta dal Sunday Times come “la storia di un uomo che scalò ogni montagna, poi si mise in viaggio per ricominciare tutto da capo”. In parallelo, la raccolta omonima WINGS è stata pubblicata in diversi formati e curata personalmente da Paul. L’inizio del 2025 ha inoltre celebrato uno degli album più amati di Wings, Venus and Mars, a 50 anni dall’uscita originale. Oggi disponibile in edizione speciale in vinile half speed e mixato per la prima volta in Dolby Atmos. Tutto questo oltre al tour Paul’s Got Back, che ha incluso concerti in 18 diverse città degli Stati Uniti e del Canada fino al 2025.

Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack, tracklist:

1 Wings – Silly Love Songs (Demo)

2 Paul McCartney – That Would Be Something (2011 Remaster)

3 Paul and Linda McCartney – Long Haired Lady (2012 Remaster)

4 Paul and Linda McCartney – Too Many People (2012 Remaster)

5 Paul McCartney and Wings – Big Barn Bed (2018 Remaster)

6 Paul McCartney – Gotta Sing Gotta Dance

7 Wings – Live and Let Die (Rockshow)

8 Paul McCartney and Wings – Band on the Run (2010 Remaster)

9 Wings – Arrow Through Me (Rough Mix)

10 Wings – Mull of Kintyre (2016 Remaster)

11 Paul McCartney – Coming Up (2011 Remaster)

12 Paul McCartney and Wings – Let Me Roll It (2010 Remaster)