MANUEL AGNELLI racconta il primo album solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”

Esce il 30 settembre 2022 AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO, il primo album solista di MANUEL AGNELLI, annunciato nelle scorse settimane e preceduto dai singoli Proci, Signorina Mani Avanti, Pam Pum Pam e dal pluripremiato La Profondità degli Abissi.

Il cuore del disco è, in primis, un’indagine sulla complessità dei sentimenti umani, rivolta all’interno e all’esterno di sé. Le dieci canzoni che lo compongono, si caratterizzano per la narrazione allo stesso tempo introspettiva e globale: non raccontano di un rapporto amoroso tra due persone, ma del rapporto tra un uomo e tutti coloro che lo circondano. Il linguaggio è colto e poetico, ma allo stesso tempo ruvido e diretto, senza ammiccamenti. Il suono forgiato dalla vita di tutti i giorni.

Mi hai perdonato per avermi amato, amore mio? Non puoi uccidere chi ti fa vivere.

Un album nato quasi per caso durante il lockdown – ci racconta Manuel Agnelli, introdotto da Marco Giallini, durante lo scambio con i molti giornalisti presenti al Teatro Filodrammatici di Milano – senza un reale progetto. Ho cominciato a scrivere liberamente, un po’ come quando da ragazzino scrivevo musica. Quando ho deciso di arrangiare i brani, non avendo (in quel momento) uno studio in casa e non potendo incontrare altri musicisti, ho iniziato a suonare materiali soprattutto da cucina: coperchi, scatole di cartone, bottiglie di plastica, ma anche catene, sacchi da boxe, tirando fuori dei suoni che dessero carattere.

Libertà – aggiunge – è la parola che caratterizza il disco, da intendersi come il fatto di riuscire a liberarmi da un’idea di me stesso, ma anche le persone da quello che conoscono di me. Fare un disco da solo mi permette di recuperare una sorta di libertà appunto, rispetto a quello che ho già fatto, perché spesso le cose anche se sono molto belle, ti ingabbiano. Musicalmente è difficile fare cose diverse senza forzarsi ed è ancora più difficile se si collabora con gli stessi musicisti, soprattutto se sono di grande talento.

Fare un disco solista mi ha permesso inoltre di dichiarare l’appartenenza di certi suoni a me. Sul palco canto e suono la chitarra acustica, ma ho sempre partecipato nella creazione facendo cose che poi dal vivo si sono ridistribuite per oggettiva efficacia. Non che mi sia mancato lo spazio o la rilevanza – sottolinea – ma il modo in cui mi si identifica o identificava lo trovavo sbagliato. Ho scelto di fare questo album con le sonorità che mi appartengono ed ho scelto di metterci dentro tutto. È un disco di continuità, però libero. E non sarà l’ultimo.

Non sono mancate le domande in merito agli Afterhours – Mi ritengo un privilegiato per essere riuscito a suonare un genere musicale impossibile, che non esiste nel mercato di questo paese e farne un progetto che dura da 35 anni. Quando una cosa funziona, fai fatica a mollarla. Ma gli Afterhours sono un progetto ancora oggi interessante, proprio per i musicisti che lo compongono, che sono grandissimi talenti. Tuttavia, la grossa differenza tra la band di amici e un progetto, è che il progetto non è una cosa istintiva, lo devi programmare. Quando avremo qualcosa da dire, faremo un altro disco.

Sul titolo, Manuel spiega – La frase è perfetta per me, c’è un doppio senso. C’è l’ironia (se ti ami così, forse meglio che non ami il prossimo tuo… ed il mio volto che brucia), ma soprattutto è una frase di una potenza devastante, che non è mai stata consumata perché non è mai stata realizzata. Rappresenta molto bene tutti gli argomenti del disco. In passato è stata quasi una frase retorica, ma di fatto è di una contemporaneità devastante. Recuperiamo cose che non sono scontate per niente, come la libertà. Riconcentriamoci su queste cose.

Manuel Agnelli in concerto alla Mole Vanvitelliana di Ancona – foto di Andrea Ripamonti

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO – Tour 2022

03.12.22 – Bari, Demodè Club

04.12.22 – Napoli, Duel Club

07.12.22 – Marghera (Ve), CS Rivolta (biglietti in cassa)

08.12.22 – Firenze, Viper Theater

11.12.22 – Milano, Alcatraz

14.12.22 – Roma, Orion

16.12.22 – Nonantola (Mo), Vox

17.12.22 – Senigallia (An), Mamamia

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO – Tracklist

Tra Mille Anni Mille Anni Fa

Signorina Mani Avanti

Proci

Milano Con La Peste

Lo Sposo Sulla Torta

Severodonetsk

Guerra E Pop Corn

Pam Pum Pam

La Profondità Degli Abissi

Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso

