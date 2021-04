DAVID BOWIE, album dopo album: la parabola artistica, la vicenda umana

Davide Bowie – Tutti gli album è un’analisi discografica album per album, compresi i live memorabili, le antologie, i box set retrospettivi e le emissioni speciali. Riccamente illustrato, come è tradizione per la collana Musica del Castello, il volume ripercorre l’incessante attività di un artista che non ha mai smesso di sperimentare e inventare. Un ritratto a 360 gradi di una tra le figure più imprevedibili e affascinanti della storia del rock.

Compra il libro su Amazon > https://amzn.to/3dSvqFV

“Questo volume […] è dedicato in primis a loro, a quelli […] che hanno bisogno di qualcuno che li aggiorni – parafrasando un’altra canzone – su “where we are now”: sul punto in cui ci troviamo, oggi, nella vicenda bowiana (che non si è certo conclusa con la sua morte). E poi, naturalmente, alle nuove generazioni. A chi magari ha appena scovato in casa un vecchio LP con in copertina un tizio dai capelli color carota e dopo esserne rimasto folgorato ha urgente necessità di saperne di più.” Francesco Donadio

Cantautore, attore, polistrumentista, David Robert Jones è stato tra gli artisti più influenti del XX secolo e ha occupato per almeno cinque decenni un ruolo di assoluto protagonista nella scena rock internazionale.

Questo libro celebra il percorso artistico del Duca Bianco, ripercorrendo tutta la sua produzione musicale, album dopo album, in un’analisi che procede per decadi, partendo là dove tutto ebbe inizio: quei primi anni ’60 in cui un Bowie appena adolescente si unì ai Konrads prima e ai King Bees poi, affascinato dal bagliore di miti assoluti quali Elvis e Little Richard, ma anche jazzisti come John Coltrane, al cui ascolto fu indirizzato dal fratellastro Terry Burns, morto suicida nel 1985.

Correndo spedito tra i primi tentativi, gli insuccessi e i capolavori degli anni a venire, il libro regala un ritratto dell’uomo, ma soprattutto ripercorre in modo puntuale tutte le tappe della carriera di Bowie. Opera corale e completa, vede la collaborazione di molte firme importanti del giornalismo musicale italiano, dal curatore Francesco Donadio, coadiuvato da Maurizio Becker, a Mario Giammetti, passando per Antonio Bacciocchi, Eleonora Bagarotti, Jacopo Benci, Paolo Bertazzoni, Marco Braggion, Giandomenico Curi, Mario Giugni, Federico Guglielmi, Renzo Stefanel ed Ernesto Tangari.

Il curatore del volume, Francesco Donadio, è ricercatore e scrittore, collabora con «Classic Rock» ed è caporedattore della testata «Extra! Music Magazine». Ha pubblicato diversi libri su tematiche musicali ed è uno dei più accreditati esperti italiani di David Bowie, al quale ha dedicato altri tre volumi.

Editore: Il Castello

Curatore: Francesco Donadio

Collana: Musica

Pagine: 208

Formato: 22×28 cm

copertina rigida – interni a colori

Prezzo: 24,00 €

Codice ISBN: 9788827602232