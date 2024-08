LADY GAGA in “GAGA CHROMATICA BALL”: il film-concerto dal 28 agosto su Sky, NOW e TV8

Un evento che va al di là della musica, una incredibile performance cardine nella sua carriera da record: Gaga Chromatica Ball è uno show eccezionale in cui Lady Gaga performa e parla di sé tramite la sua musica, sul suo palco, come mai prima d’ora.

Si tratta del racconto e delle riprese del suo concerto al popolare Dodger Stadium di Los Angeles, davanti a oltre 52 mila spettatori, durante il suo “Chromatica Ball Tour” nel 2022. Gaga Chromatica Ball – un evento diretto, prodotto e creato da Lady Gaga – sarà mercoledì 28 agosto su Sky e in streaming su NOW, sabato 31 agosto su TV8.

Su un palco che cambierà veste continuamente, ospitando coreografie strabilianti e numeri dal sapore intimista al pianoforte, effetti speciali e momenti più confidenziali con il suo pubblico, Lady Gaga – vincitrice tra gli altri di un Oscar®, due Golden Globe® e 13 GRAMMY® Awards, artista e performer unica nel suo genere con una carriera che fin qui ha accumulato numeri da record (87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie con i suoi singoli: risultati incredibili che la rendono una delle musiciste più ascoltate e con più copie vendute di tutti i tempi) – proporrà una scaletta nella quale saranno immancabili e spettacolari le esibizioni dal vivo delle sue hit, tra le altre Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow e Rain On Me.

A proposito del suo concerto – che sarà mercoledì 28 agosto su Sky Uno e Sky Documentaries e in streaming su NOW, sabato 31 agosto su TV8 – la popstar sui suoi social ha commentato: «Chromatica è stata una vendetta colorata. Il caos è diventato pura energia e vita. Con una consistenza che è stato bellissimo sperimentare dal vivo». E ancora, parlando ai suoi fan: «Vi amo, monsters, più di quanto possa dire. Vedetevi in ogni voce, in ogni scelta stilistica, nella coreografia, in ogni immagine… Ecco la verità: non importa dove la vita o la mia carriera mi abbiano portato, il tempo trascorso con voi è sempre un viaggio di ritorno a una parte molto importante di me. In uno stadio pieno di tutti VOI ha preso vita. Grazie per questa sensazione. Spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l’ho montato personalmente con cura per onorarvi. Ho trascorso innumerevoli ore in sala di montaggio per dare vita alla mia visione. È il mio regalo per voi – conclude – diretto, prodotto e creato da me, insieme ad alcune delle persone più talentuose e creative del mondo».