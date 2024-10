“JOKER: FOLIE À DEUX”: è uscita la colonna sonora con i brani interpretati da LADY GAGA, JOAQUIN PHOENIX e NICK CAVE

È uscita la colonna sonora ufficiale di “Joker: Folie à Deux”, la pellicola diretta da Todd Phillips, interpretata dal Premio Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga e ora in tutte le sale italiane distribuita da Warner Bros. Pictures.

La colonna sonora è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e in esclusiva sullo store di Universal Music Italia in formato LP colorato e CD.

La soundtrack include i brani presenti nel film e interpretati da Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nick Cave.

Contiene le cover di classici americani come “For Once In My Life”, “If My Friends Could See Me Now”, “That’s Entertainment”, “That’s Life”, “When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You)” oltre al brano originale “Folie à Deux”, scritto, prodotto e cantato da Lady Gaga.

La colonna sonora è prodotta da Phoenix e Gaga, con la produzione esecutiva del producer musicale Jason Ruder, Phillips, Joaquin Phoenix e dei supervisori musicali Randall Poster e George Drakoulias.

La superstar mondiale Lady Gaga ha anche pubblicato l’album ispirato al film e al personaggio di Harley Quinn intitolato “Harlequin”, disponibile ora sulle piattaforme digitali e in formato fisico dall’11 ottobre (pre-ordinabile qui). In questo progetto Gaga ha re-immaginato e re-interpretato molte delle cover presenti all’interno della pellicola, con due brani inediti “The Joker” e “Folie à Deux”. Un disco che porta gli ascoltatori in un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure del pop più iconiche e versatili allo stesso tempo.

Nel mentre, il suo singolo “Die With a Smile” con Bruno Mars è alla #1 della classifica globale dei singoli su Spotify da 40 giorni e i fan sono in trepidante attesa per il ritorno alla musica pop di Gaga con il nuovo album soprannominato “LG7”, che uscirà prossimamente.