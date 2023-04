It’s not only rock and roll, but we like it: Stoned Cold Country

Di Stefania Clerici

A 60 anni dalla loro formazione, nonostante siano la più grande rock and roll band di ogni tempo, i Rolling Stones sono tornati sulla scena per confermare il loro essere già leggenda.

Partendo dagli esordi e da quando il rock era appena nato, ecco arrivare questo disco tributo ai Rolling Stones: sotto la geniale orchestrazione del produttore Robert Deaton, il meglio della country music americana -sconosciuto ai più in Europa ma vere star del Midwest americano- festeggia e riarrangia i pezzi più iconici della band fondata da Mick Jagger e Keith Richards.

14 canzoni leggendarie, reinterpretate da altrettante mitiche voci del country Made in usa: tra le perle rare dell’album spicca la cowgirl Ashley McBryde, che apre l’album con una Satisfaction tutta al femminile, insieme all’attesissima reunion di Brooks & Dunn, da tempo separati artisticamente, con la cover di Honky Tonk Women.

Ma tra le cover più riuscite quelle con la chitarra di Marcus King nel revival di Can’t you hear me knocking, insieme alla coralità della Zac Brown Band con la versione blues di Paint it black. L’entusiamo del progetto traspare bene sia nel mondo più country & western, come la Dead Flowers, affidata alla reinterpretazione di Maren Morris o le armonie vocali del quartetto dei Little Big Town su una leggera Wild, ma passa anche su note più spinte, come la discomusic con Miss You nella cover di Jimmy Allen, o al rock nudo di Keith Richards sulle note di Tumbling Dice, con la performance di Elle King.

La chiusa dell’album è maestosa, con un reinterpretazione di Angie del poeta Steve Earle, a cui segue l’esecuzione in live di Eric Church della bellissima Gimme Shelter. Shine a light conclude l’ora e passa di album, con la voce spezzata di Koe Wetzel.

Un tuffo nel passato degli Stones che fa rivivere i pezzi simbolo che li hanno resi famosi ai più, con questo tocco country così ruvido, casalingo, conviviale ed intimo che omaggiano ancora una volta la grandezza della band.

Le tracce

1. “(I Can’t Get No) Satisfaction” – Ashley McBryde

2. “Honky Tonk Women” – Brooks & Dunn

3. “Dead Flowers” – Maren Morris

4. “It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)” – Brothers Osborne & The War And Treaty

5. “Miss You” – Jimmie Allen

6. “Tumbling Dice” – Elle King

7. “Can’t You Hear Me Knocking” – Marcus King

8. “Wild Horses” – Little Big Town

9. “Paint It Black” – Zac Brown Band

10. “You Can’t Always Get What You Want” – Lainey Wilson

11. “Sympathy for the Devil” – Elvie Shane

12. “Angie” – Steve Earle

13. “Gimme Shelter” – Eric Church

14. “Shine A Light” – Koe Wetzel