Un’intervista a Sebastian Danzing ed Emerson Barret dei Palaye Royale. 

A quattro mesi dall’uscita del loro quarto album Fever Dream, la band statunitense Palaye Royale è tornata in Europa per un nuovo tour. Dei tre fratelli che compongono il gruppo formatosi a Las Vegas, noi di Rockon abbiamo incontrato il chitarrista Sebastian Danzing e il batterista Emerson Barrett.

Accompagnati nel backstage dei Magazzini Generali (qui il racconto e le foto del concerto) da Mario il gigantesco e simpaticissimo tour manager – ci siamo trovati a montare l’attrezzatura in un piccolo camerino tra scarpe leopardate, stivaletti con il tacco, regali dei fan, valigie, merendine salate e bottiglie di superalcolici.

Mario ha cercato di fare un po’ d’ordine. “Sembra di essere al fo****o gate di Ryanair” ci ha detto ridacchiando e mettendoci subito a nostro agio. Siamo rimasti lì soli per qualche minuto, con il nostro fotografo/cameraman sulla soglia del bagno, con mezzo piede nella doccia e io seduta su una seggiola vicino alla bottiglia di rum, un poco ansiosa.

Sembrava di essere in una situazione surreale e non sapevo come sarebbe andata la mia prima intervista.

Poi Emerson è arrivato e ci ha stretto la mano, lamentandosi di non essersi truccato e infilandosi quindi degli occhiali da sole da diva. Qualche istante dopo, con un sorriso sulle labbra, è apparso anche Sebastian che si è presentato e si è accomodato sul divanetto. Ero nervosissima, lo giuro, ma appena abbiamo iniziato a parlare i due fratelli hanno cambiato completamente il clima attorno a me.

Affabili, disponibili e ultra gentili, hanno risposto a tutte le mie domande non badando quasi al mio inglese pessimo.

E così ci hanno parlato di come lo stile dei loro outfit sia una seconda pelle, un modo per esprimere la loro arte esattamente come lo è la musica, come possono esserlo anche i tatuaggi e i disegni. Ci hanno parlato dell’Europa, dell’architettura, delle città. Di come sia difficile stare in tour, ma al contempo di come siano riusciti a farsi forza tra fratelli.

Ci hanno descritto il rapporto con i loro fan, a cui riservano sempre un trattamento speciale.

Ci hanno riassunto com’è stato lavorare all’album in una casa stregata, di quanto abbia influenzato le canzoni e del rapporto con i fantasmi che facevano loro compagnia.

Ci hanno parlato un po’ di come sta andando questo viaggio, di come sono i concerti. E questo tour sta andando veramente bene.

Se siete curiosi, potete guardarli e ascoltarli rispondere alle nostre domande in questo video!