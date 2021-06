I METALLICA festeggiano i 30 anni dell’uscita di “The Black Album”

The Black Album è uno dei dischi di maggior successo commerciale e tra i più acclamati dalla critica di tutti i tempi. Uscito nel 1991, è stato il primo album della band a raggiungere la vetta della classifica in più di 10 paesi, compresa una permanenza di quattro settimane al primo posto negli Stati Uniti. I singoli – “Enter Sandman“, “The Unforgiven“, “Nothing Else Matters“, “Wherever I May Roam“, e “Sad But True” – hanno contribuito all’ascesa della band che ha acquisito lo status di headliner negli stadi, dominando la radio e MTV.

L’accoglienza dell’album da parte della stampa è stata simile: dall’entrata nella top 10 del sondaggio della critica nazionale del Village Voice Pazz & Jop del 1991 fino a diventare una presenza costante nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi di Rolling Stone. L’impatto e la rilevanza dell’album continuano a crescere, come dimostrato da un fatto indiscutibile: The Black Album risulta, incontrastato, l’album più venduto nella storia della Nielsen Soundscan, superando pubblicazione di ogni genere negli ultimi 30 anni.

Per celebrare il suo 30° anniversario, The Black Album, vincitore di Grammy e certificato sedici volte platino, sarà pubblicato in una nuova versione definitiva. Con un’eccellente qualità del suono, la rimasterizzazione di The Black Album sarà disponibile in molteplici formati tra cui LP in doppio vinile 180 grammi, CD, digitale e Limited Edition Deluxe Box Set (contenente l’album rimasterizzato su 180G 2LP, un picture disc, tre LP live, 14 CD (contenenti rough mix, demo, interviste, spettacoli dal vivo), 6 DVD (contenenti outtakes, dietro le quinte, video ufficiali, spettacoli dal vivo), un libro con copertina rigida di 120 pagine, quattro laminati del tour, tre litografie, tre plettri per chitarra, una tracolla per il pass dei Metallica, una cartella con fogli di testo e una scheda per il download).

The Metallica Blacklist, invece, si puo’ definire molto più di un semplice album tributo. E’ infatti uno dei progetti più ambiziosi mai concepiti dal team Metallica per celebrare l’importanza di questa pietra miliare della musica: per la prima volta, più di 50 artisti, che abbracciano una gamma incredibilmente vasta di generi, generazioni, culture, continenti e altro ancora, hanno dato un’interpretazione unica del loro pezzo preferito del Black Album.

The Metallica Blacklist rivela come le 12 canzoni hanno avuto un’influenza sconvolgente sui fan e musicisti di ogni genere tanto da attirare per la prima volta il mainstream verso i Metallica e fornire nuove intuizioni sul fascino universale e senza tempo che caratterizzano l’album originale.

Le 53 tracce di The Metallica Blacklist vedono cantautori, artisti country, artisti di musica elettronica e di musica hip hop condividere il loro amore per queste canzoni insieme a punk rockers, artisti indie, icone del rock, del metal, della world music e molti, molti altri… e per oltre 50 buone cause: il ricavato di ogni vendita, download o streaming, sarà diviso equamente tra le associazioni di beneficenza scelte dal singolo artista e la Metallica All Within My Hands Foundation.

The Metallica Blacklist sarà disponibile in vari formati: digitale, 4 CD e un’edizione limitata di 7 LP in vinile. Il preordine dell’album darà diritto sia alla IG track di “Nothing Else Matters” nella versione di Miley Cyrus con WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo e Chad Smith, sia a quella di “Enter Sandman” nella versione di Juanes, superstar della musica latina.