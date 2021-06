GARBAGE: esce oggi il settimo album “No Gods No Masters”

“È un album che sentivo di dover scrivere”, confessa la frontwoman Shirley Manson. “Solo Dio sa cosa ne penseranno i fan ma, per me personalmente, è immensamente soddisfacente”.

“Questo è il nostro settimo album, e il suo contenuto è stato altamente influenzato dalla numerologia: le sette virtù, i sette dolori e i sette peccati capitali”, svela la frontwoman dei Garbage sul nuovo album della band, le cui tematiche toccano capitalismo e lusso ma anche perdita e sofferenza. “È il nostro tentativo di trovare un senso al mondo caotico in cui viviamo. È l’album che sentivamo di dover incidere in questo momento”.



Prodotto dai Garbage e dal collaboratore di lunga data Billy Brush, No Gods No Masters è nato nell’estate del 2018 nel deserto a Palm Springs. La band si era riunita in una casa che apparteneva ad alcuni parenti di Steve Marker e da lì, in due settimane, aveva iniziato a dare una prima struttura all’album, tra jam session e sperimentazioni. Poi i quattro avevano preso le demo e avevano iniziato a lavorarci singolarmente, prima di ritornare a Los Angeles per chiudere insieme il nuovo disco.

I Garbage pubblicheranno anche una versione deluxe su CD e in digitale di No Gods No Masters che include delle cover di brani classici, tra cui “Starman” di David Bowie e “Because The Night”, scritto da Patti Smith e Bruce Springsteen. Nella loro versione di “Because The Night”, ai Garbage si unisce anche la band punk rock americana Screaming Females.



La versione deluxe contiene inoltre alcuni brani rari dei Garbage come “No Horses”, “On Fire”, “Time Will Destroy Everything”, “Girls Talk”, “The Chemicals” e “Destroying Angels”, gli ultimi di quali vedono rispettivamente la partecipazione di Brody Dalle, Brian Aubert e John Doe ed Exene Cervenka.

