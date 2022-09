VV: esce il 13 gennaio il primo album da solista di Ville Valo “Neon Noir”

Pochissimi sono gli artisti che, nel 21esimo secolo, si sono davvero contraddistinti nel mondo dell’alternative rock. VILLE VALO, il pioniere del Love Metal finlandese, è uno di questi. Gli HIM si sono consacrati come una delle band più iconiche del millennio con la loro musica che ha lasciato un segno indelebile nei fan di tutto il mondo.

Il suo album di debutto da solista, Neon Noir, uscirà il 13 gennaio tramite Heartagram Records, distribuito da UMG/Spinefarm.

“Neon Noir è una guida sonora passo-passo su come sopravvivere, e forse anche godersi, il regno di VV con la sua abbondanza di cose che vanno a sbattere nella notte”, afferma Valo. “È una maratona di mascara lacrimosi tra Robert Smith e Ozzy, con un pizzico di speranza”.

VILLE VALO – Tour

2 marzo 2023, Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/villevalo2023

VILLE VALO – NEON NOIR Tracklist:

01: Echolocate Your Love

02: Run Away From the Sun

03: Neon Noir

04: Loveletting

05: The Foreverlost

06: Baby Lacrimarium

07: Salute the Sanguine

08: In Trenodia

09: Heartful of Ghosts

10: Saturnine Saturnalia

11: Zener Solitaire

12: Vertigo Eyes

Photo credit: Juha Mustonen