VILLE VALO: l’ex frontman degli HIM in concerto il 2 Marzo 2023 a Milano

Grande ritorno in Italia per VILLE VALO, uno dei musicisti della scena alternative rock più amati dei Duemila. Il nome del nuovo progetto solista dell’artista è VV: domani, venerdì 8 aprile, sarà disponibile il singolo di lancio “Loveletting”. Il pezzo sarà incluso nell’album intitolato “Neon Noir”, in uscita all’inizio del prossimo anno.



L’artista sarà in tour da gennaio 2023 in Europa, Regno Unito e Stati Uniti.

VILLE VALO si esibirà dal vivo all’Alcatraz di Milano il prossimo 2 marzo 2023.

VILLE VALO + special guest

2 marzo 2023, Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/villevalo2023

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: € 32,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 37,00

Biglietti disponibili a partire da lunedì 11 aprile alle ore 10:00

ORARI

Apertura cancelli: ore 19:00

Inizio concerti: ore 20:00



Pochissimi sono gli artisti che, nel 21esimo secolo, si sono davvero contraddistinti nel mondo dell’alternative rock. VILLE VALO, il pioniere del Love Metal finlandese, è uno di questi. Gli HIM si sono consacrati come una delle band più iconiche del millennio con la loro musica che ha lasciato un segno indelebile nei fan di tutto il mondo.



L’artista motiva così il suo ritorno: “Per quanto divertenti fossero i riti funebri con gli HIM, mi ci è voluto un po’ di tempo per leccarmi le ferite all’ombra dell’Heartagram e trovare una scusa per strimpellare e tornare a cantare. Alla fine ho deciso di mettere un guinzaglio al mio amato cane nero e abbiamo iniziato a ululare insieme, invece di abbaiare a vicenda. È così che è nato Loveletting“.

VILLE VALO aggiunge: “Artisticamente parlando, la principale differenza tra HIM e VV è una linea in più nell’Heartagram, ma che linea stupenda che è!”