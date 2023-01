The Songs of BACHARACH & COSTELLO: esce il 3 marzo il box set

Burt Bacharach (autore, arrangiatore, compositore e pianista, vincitore di 3 Academy Award e di 6 Grammy Award, con una carriera lunga ben settant’anni…) è sempre stato un’influenza creativa per Elvis Costello.

Dopo anni di ammirazione, testimoniata anche da registrazioni di brani di Bacharach, Costello ebbe finalmente l’opportunità di collaborare con Burt per la canzone “God Give Me Strength”, inserita nella colonna sonora del film Grace Of My Heart (1996). La collaborazione tra i due musicisti continuò per tutto l’anno seguente con le registrazioni dell’album Painted From Memory, poi pubblicato nel 1998. L’album conteneva il brano “I Still Have The Other Girl” che vinse il Grammy Award per la categoria Best Pop Collaboration With Vocals nel 1999.

Nei seguenti 25 anni, Bacharach & Costello hanno saltuariamente collaborato creando altre canzoni. Questa nuova collezione personalmente compilata da Costello, The Songs of Bacharach & Costello, riassume l’intera storia: le prime cover di canzoni di Bacharach eseguite da Elvis con gli Attractions, l’album Painted From Memory, le performance dal vivo di Costello con il tastierista Steve Nieve del Lonely World tour, le canzoni tratte da Taken From Life, lo spettacolo teatrale con soggetto Painted From Memory e tre nuovissime registrazioni di Costello.

The Songs of Bacharach & Costello, 45 tracce in totale comprende:

· 3 nuove composizioni firmate da Bacharach e Costello: “Taken From Life” incisa nel 2022 da Elvis Costello con The Imposters e prodotta da Sebastian Krys e“You Can Have Her” e “Look Up Again”, registrate da Elvis Costello nel 2021 con la direzione di Burt Bacharach e con arrangiamenti orchestrali di Vince Mendoza

· 19 tracce inedite: canzoni, demo e performance dal vivo incise tra il 1977 e il 1999

· Nuovo remastering dell’album Painted From Memory dai nastri master analogici a cura di Bob Ludwig e cutting del vinile realizzato da Ryan Smith agli Sterling Studios

· Taken From Life, 16 tracce che oltre ai tre nuovi brani comprendono canzoni scelte dallo spettacolo teatrale di Painted From Memory con protagoniste Audra Mae e Jenni Muldaur, dal disco di Bill Frisell The Sweetest Punch, in cui il chitarrista rielaborava l’album coinvolgendo musicisti come Cassandra Wilson e Don Byron e dalle session dell’album Look Now di Elvis e gli Imposters insieme a Burt Bacharach.

· 12 performance dal vivo di canzoni di Painted From Memory registrate negli anni 1998-99

The Songs of Bacharach & Costello viene presentato oggi in anteprima con le tre rare e inedite esibizioni dal vivo del 1998 e del 1999: “In The Darkest Place”, registrata in duo con Nieve al pianoforte in Australia durante il Lonely World tour, “Painted From Memory”, registrata a Stoccolma, sempre con Nieve e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese ed infine, Costello e Bacharach dal vivo con orchestra alla Royal Festival Hall di Londra eseguono una sensazionale versione del successo di Dionne Warwick “Anyone Who Had A Heart”.

Oltre al cofanetto Super Deluxe Edition, che sarà disponibile anche in digitale (streaming e download), The Songs of Bacharach & Costello uscirà in altri formati, 2CD, che includono Painted From Memory rimasterizzzato e Taken From Life e vinile, 2LP con Painted From Memory e selezioni da Taken From Life.

Painted From Memory è stato inoltre mixato digitalmente in versione Dolby Atmos.