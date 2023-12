The KILLERS: è uscito il best of “Rebel Diamonds”

Dopo due decenni dall’inizio della loro incredibile carriera, è finalmente disponibile “Rebel Diamonds”, il nuovo album “best of” dei The Killers, anche nei formati CD e vinile.

All’interno dell’album è presente “Spirit”, il nuovo singolo estratto dall’album, già disponibile in radio.

I The Killers, che hanno appena annunciato nuove date del loro prossimo tour, Rebel Diamonds Tour 2024, pubblicano il loro album di “best of” tra cui i classici “Mr. Brightside”, certificato disco di platino in Italia, “When You Were Young”, “All These Things That I’ve Done”, “Human”, certificato disco d’oro in Italia, “Read My Mind” e altri ancora, fino all’ultimo singolo della band, “Your Side of Town”, acclamato dalla critica e il nuovo singolo, “Spirit”.

L’album di highlights contiene almeno una canzone tratta da ciascuno dei sette album della band. Dall’innovativo debutto di “Hot Fuss”, disco d’oro in Italia e che celebrerà il suo 20° anniversario nel 2024, all’ultimo LP della band, uscito nel 2021, “Pressure Machine”, “Rebel Diamonds” mostra la versatilità e la forte capacità del gruppo di restare nel panorama della musica alternativa in continua evoluzione.

La raccolta è composta da canzoni che incarnano ciò che i The Killers sono come band, oltre a includere alcuni dei loro brani preferiti, tracce come “Be Still”, dall’album “Battle Born” del 2012 o “Dying Breed”, dell’album “Imploding The Mirage” del 2020 e infine da “A Dustland Fairytale” a “Day & Age” del 2008, che la band ha recentemente ri-registrato ed eseguito con Bruce Springsteen.

I The Killers sono formati da Brandon Flowers (cantante), Ronnie Vannucci Jr. (batterista), Dave Keuning (chitarrista) e Mark Stoermer (bassista).