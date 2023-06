SLOWDIVE: esce il 1° settembre il nuovo album “everything is alive”

Gli Slowdive sono una band fondamentale della scena rock indipendente inglese e del movimento shoegaze e il nuovo singolo ci riporta ai fasti dei loro glorioso passato.

Gli Slowdive presenteranno in anteprima il nuovo album al pubblico italiano l’11 Agosto, come headliner dell’Ypsigrock Festival in Sicilia.

’Everything Is Alive’ arriva a sei anni di distanza dal grande successo di pubblico e critica dell’omonimo ‘Slowdive’ del 2017, album che segnò il ritorno discografico della band shoegaze inglese dopo oltre 20 anni di attesa. La formazione è sempre composta dalla cantante Rachel Goswell e dal chitarrista Neil Halstead, dal secondo chitarrista Christian Savill, dal bassista Nick Chaplin e dal batterista Simon Scott.

Nel video di ‘Kisses’ un gruppo di giovani attori guida in motorino dando passaggi ad amici ed estranei. Il regista Noel Paul racconta: “Se il video evoca emozioni è grazie all’eccellente cast scelto. In particolare Charlie e Claudia, le due bellissime e coraggiose anime protagoniste del video”.

Il quinto album dei giganti dello shoegaze Slowdive è ancorato al passato glorioso della band ma anche diretto verso un nuovo inizio. ‘everything is alive’ è il lavoro di una band classica proiettata verso un radioso futuro.Il nuovo album è dedicato alla madre di Rachel Goswell e al padre di Simon Scott, entrambi deceduti nel 2020.

Le session di lavoro di ‘everything is alive’ sono iniziate con Neil Halstead nel ruolo di principale compositore e produttore, con l’idea di farne un album più minimale ed elettronico di quanto fatto in passato. Ma poi con i componenti della band riuniti in studio qualcosa è cambiato e il disco è diventato più potente, perché come Neil Halstead e Rachel Goswell affermano: “Gli Slowdive sono la somma delle sue parti … e succede qualcosa difficile da spiegare quando noi cinque ci ritroviamo in studio”.

Il disco è stato registrato tra l’inverno del 2020 e l’inizio del 2022 con Shawn Everett (The War On Drugs, Alvvays, SZA) al missaggio di sei degli otto brani del nuovo album.