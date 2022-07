SLIPKNOT: esce il 30 settembre il nuovo album “The End , So Far”

Gli SLIPKNOT, band vincitrice di un GRAMMY Award, hanno annunciato i dettagli del loro attesissimo nuovo album in studio dal titolo THE END, SO FAR in uscita il 30 settembre su etichetta Roadrunner Records. Oggi la band ha anche pubblicato il primo brano tratto dell’album “The Dying Song” (Time To Sing).

Diretto da M. Shawn ‘clown’ Crahan il video di “The Dying Song” (Time To Sing) così come il brano vede una delle band più popolari e profondamente enigmatiche del mondo tracciare ancora nuove strade, continuando a ridefinire, rivitalizzare e reimmaginare la portata della musica rock.

Parlando del nuovo album Crahan dice “Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine”.

Prodotto dagli SLIPKNOT e da Joe Barresi, THE END, SO FAR è disponibile in pre-order. THE END, SO FAR contiene il singolo “The Chapeltown Rag”, uscito a sorpresa nel 2021 e arriva dopo l’album di grandissimo successo del 2019 WE ARE NOT YOUR KIND, che ha segnato il terzo consecutivo #1 della band nella Billboard 200. L’album ha avuto un successo globale con il debutto alla posizione #1 nelle classifiche album di dodici paesi in tutto il mondo, incluso UK, Australia, Canada e Messico, con il debutto nella Top 5 in altri dodici paesi tra cui Germania, Francia, Svezia e Italia.

Quest’estate gli SLIPKNOT sono in Europa per una serie di festival internazionali e date da headliner, inclusi i loro festival KNOTFEST Germany e KNOTFEST Finland. La band sarà live anche in Italia per un unico ed imperdibile show al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il 26 luglio.