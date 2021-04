SKID ROW: in arrivo un nuovo album nel 2022

earMUSIC è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster e la firma a livello globale degli hard rocker americani SKID ROW!



La band è attualmente in studio con il produttore Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Rush, Halestorm, Evanescence, Velvet Revolver e Alice in Chains) per la realizzazione del nuovo album.

Il commento della band: “Siamo estremamente contenti di aver firmato con earMUSIC. Non solo abbiamo un team incredibile con cui lavorare ma siamo compagni di etichetta di artisti iconici come Deep Purple e Alice Cooper. Dire che siamo entusiasti è un eufemismo.”

Gli SKID ROW sono una band multi platino americana diventata famosa con il primo omonimo album e il secondo fortunato “Slave To The Grind” che raggiunse la posizione #1 nella US Billboard Chart nel 1991. Cinque ragazzi del New Jersey cresciuti con un’attitudine punk e metal che negli anni hanno calcato i palchi di tutto il mondo.



Negli ultimi 5 anni la band è entrata in una nuova fase trovando il match perfetto con il cantante ZP Theart (ex-Dragonforce, Tank) che ha già mostrato le sue abilità in sede live tra il 2016 e il 2019 e non vede l’ora di riconfermarle con la release di un nuovo album di inediti, previsto in uscita nel 2022.

Il commento di Max Vaccaro, direttore generale di earMUSIC:

“Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare molte canzoni in fase di pre-produzione e siamo rimasti decisamente colpiti dall’energia e dalla qualità del songwriting. Gli Skid Row hanno avuto un grande successo negli anni ’80 e ’90. Ora la band ha tutte le carte in regola per aprire un nuovo capitolo della propria carriera e tornare ad essere un nome trainante nel mondo dell’hard rock”

SKID ROW is:

Vocals – ZP Theart

Guitar – Dave Sabo

Bass – Rachel Bolan

Guitar – Scotti Hill

Drums – Rob Hammersmith