SICK TAMBURO: esce il 19 novembre “HO PERSO I SOGNI”, il nuovo singolo che anticipa l’album

Esce mercoledì 19 novembre “HO PERSO I SOGNI”, il nuovo singolo dei Sick Tamburo, che segna il ritorno della band e anticipa il nuovo album in arrivo all’inizio del 2026. 

Link pre-save: https://bfan.link/ho-perso-i-sogni 

Il delitto più grosso che possa essere commesso è quello di rubare i sogni a un bambino. Permettere che una cosa del genere accada è un vero e proprio crimine. 

Ho perso i sogni” è la storia di un ragazzino di tredici anni rimasto, suo malgrado, solo tra le macerie della sua casa, del suo quartiere, della sua città. Non sa dove andare, dove nascondersi, cerca soltanto di rimanere vivo. Intorno a lui una guerra, di cui non può capire le ragioni, e qualcuno che gli ha portato via tutto: i suoi sogni. 

Sulle linee vocali sospese di Gian Maria Accusani, un tappeto d’archi accompagna un incredibile intreccio di melodie, che sembrano rincorrersi fino a esplodere in un grido malinconico: il ritornello. È qui che chitarre, basso e batteria diventano il rumore di un treno che prova a ripartire verso qualcosa di nuovo. Di migliore. È il grido di un tredicenne che non può meritarsi ciò che gli sta accadendo. 

Il brano è stato prodotto, registrato e mixato da Gian Maria Accusani, con Giovanni “Joe” Ludovisi al contrabbasso. La copertina è disegnata da Davide Toffolo, mentre la grafica di Paolo Proserpio

Nati a Pordenone dal percorso artistico di Gian Maria Accusani ed  Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+, i Sick Tamburo sono una delle realtà più autentiche e riconoscibili della scena alternativa italiana. Con il loro linguaggio diretto e una scrittura capace di trasformare paura, fragilità e dolore in energia e verità, hanno costruito un universo sonoro unico, potente e profondamente umano. 

