ROLLING STONES: ascolta il nuovo singolo “Sweet Sounds of Heaven” con LADY GAGA e STEVIE WONDER

The Rolling Stones hanno pubblicato oggi “SWEET SOUNDS OF HEAVEN“, il secondo singolo estratto dal loro prossimo album “Hackney Diamonds”, in uscita il 20 ottobre.

Il brano contiene una straordinaria performance vocale di Lady Gaga, affiancata da Stevie Wonder al Fender Rhodes, al Moog e al pianoforte.

Il brano oltre ad essere disponibile negli store digitali sarà disponibile dal 13 ottobre in versione Cd singolo e Vinile 10’’.

“SWEET SOUNDS OF HEAVEN” è un’epica canzone degli Stones in stile gospel, sulla scia di “You Can’t Always Get What You Want” e “Shine A Light“, e nasce in modo spontaneo.

Jagger si trovava a casa sua a Londra durante un pomeriggio di sole, le foglie frusciavano mentre il vento soffiava tra gli alberi all’esterno, quando lui iniziò a suonare un pattern di accordi di Do, Fa e Si bemolle sul suo pianoforte.

Il brano è stato registrato presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra e i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas e scritto da Mick Jagger e Keith Richards.

Durante le sessioni a Los Angeles, i The Rolling Stones hanno invitato Stevie Wonder e Lady Gaga a lavorare su “SWEET SOUNDS OF HEAVEN“.

Sia Lady Gaga che Stevie Wonder si sono già esibiti con i Rolling Stones. Lady Gaga si è unita agli Stones sul palco in occasione del tour 50 & Counting nel 2012. La loro performance di “Gimme Shelter” è stata poi pubblicata nell’album “GRRR Live”. Stevie Wonder ha partecipato al tour americano degli Stones nel 1972 eseguendo un medley di “Satisfaction” e “Uptight (Everything’s Alright)”.

Gli Stones hanno recentemente annunciato la pubblicazione del nuovo album di inediti “Hackney Diamonds” in occasione di un evento trasmesso in diretta streaming dall’ Hackney Empire di Londra.

La diretta streaming è stata seguita dalla prima del video di “Angry“, interpretato dall’attrice Sydney Sweeney, che ad oggi ha avuto oltre 16 milioni di visualizzazioni. L’album è il loro primo lavoro in studio contenente nuovo materiale dopo A Bigger Bang del 2005.

Da allora, gli Stones hanno continuato a battere i record di incassi con una serie di tour globali da tutto esaurito e hanno pubblicato nel 2016 “Blue & Lonesome“, album vincitore del Grammy Award, che comprendeva le loro versioni di molti dei brani blues che hanno contribuito a plasmare il loro sound e che ha raggiunto la vetta delle classifiche degli album in tutto il mondo.

L’anno scorso hanno entusiasmato il pubblico europeo per un totale di quasi un quarto di milione di persone durante il tour dell’anniversario dei sessant’anni.

“Hackney Diamonds” è il primo album degli Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) prodotto dal produttore e musicista Andrew Watt.