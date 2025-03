PAUL McCARTNEY & Wings: è uscito “Venus And Mars 50th Anniversary Edition”

In occasione del 50° anniversario del quarto album in studio degli Wings, viene pubblicata oggi la versione half-speed master di Venus And Mars.

Uno dei gruppi più amati al mondo, gli Wings hanno rappresentato al meglio l’era rock degli anni ’70, dominando le classifiche con almeno 14 successi nella Top 10 degli Stati Uniti e 12 nella Top 10 del Regno Unito. Dopo il loro capolavoro del 1973 Band on the Run, Venus And Mars avrebbe rappresentato un’altra vetta del periodo di massimo splendore creativo e commerciale degli Wings. Il quarto album in studio della band viene pubblicato il 27 maggio 1975, prima del leggendario tour Wings Over the World. Preceduto dal singolo “Listen To What The Man Said”, primo in classifica negli Stati Uniti e contenente “Letting Go”, brano tra i più amati dai fan. Venus And Mars ha raggiunto il primo posto nelle classifiche americane e ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.

Questa speciale half-speed master edition in vinile per il 50° anniversario è stata ottenuta attraverso un trasferimento ad alta risoluzione dei master originali del 1975 da Miles Showell presso gli Abbey Road Studios. L’album presenta inoltre una meticolosa riproduzione dell’artwork originale britannico, con replica dello sticker circolare “Venus And Mars are alright tonight” e del segnalibro adesivo “comparative sizes of sun and planets”; sono inclusi i due poster con le fotografie di Aubrey Powell e Sylvia de Swaan mentre l’iconica copertina dell’album ideata dallo studio Hipgnosis è stata meticolosamente ricreata e presentata con confezione gatefold.

Venus And Mars è disponibile da oggi per la prima volta anche in Dolby Atmos, con un nuovo mix curato da Giles Martin e Steve Orchard.

Le prime sessioni di registrazione per Venus And Mars si sono svolte nel novembre 1974, a meno di un anno dall’uscita di Band on the Run, e presentano una rinnovata formazione degli Wings. A seguito della partenza di Denny Seiwell e Henry McCullough alla vigilia delle sessioni di Band on the Run a Lagos, Paul, Linda McCartney e Denny Laine vengono raggiunti dal chitarrista Jimmy McCulloch e dal batterista Geoff Britton. Dopo aver registrato “Letting Go”, “Medicine Jar” e “Love In Song” agli Abbey Road Studios, il gruppo parte per i Sea Saint Studios di New Orleans, affrontando un altro inaspettato cambio di formazione con l’uscita di Geoff Britton e il reclutamento di Joe English per completare l’album.

In parallelo con Venus And Mars in cima alle classifiche mondiali, il predecessore dell’album, Band on the Run, continua a costruire la sua popolarità mondiale. Con una nuova formazione consolidata, all’apice del successo, gli Wings lanciano il tour Wings Over the World: 65 date di concerti a partire dal 1975 che proseguono fino all’ottobre 1976.

Venus And Mars 50th anniversary, segue l’uscita nelle sale cinematografiche del 2024 del film live-in-studio ‘One Hand Clapping’ e dell’omonimo album che si è posizionato all’interno delle classifiche tra i migliori album del 2024 di Billboard, Uproxx e del Los Angeles Times, così come l’edizione del 50° anniversario dello scorso anno di Band on the Run,