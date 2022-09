OZZY OSBOURNE: è uscito il nuovo album “Patient Number 9”

È uscito “PATIENT NUMBER 9” (Epic Records/Sony Music), il nuovo album del candidato alla Rock and Roll Hall of Fame e vincitore di un Grammy OZZY OSBOURNE!

Il disco arriva a due anni di distanza da “ORDINARY MAN”, album acclamato dalla critica che ha scalato le classifiche a livello mondiale e ha debuttato alla #6 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti.

“PATIENT NUMBER 9” è disponibile in digitale, CD, vinili e in una versione esclusiva accompagnata da un book di fumetti in edizione limitata realizzato per l’occasione da Todd McFarlane.

Ordina il disco a questo link > https://amzn.to/3U5K13F

Prodotto da Andrew Watt (che si è occupato anche della produzione di “ORDINARY MAN”), questo nuovo album è il 13esimo lavoro in studio di Osbourne ed è “heavy”, colpisce duramente, è storico, è tutto quello che vorresti da un album di Ozzy Osbourne e forse anche di più.

Lavorando per la seconda volta con Watt, OZZY ha accolto con favore un dinamico cast di supporto di A-list. I chitarristi dei record Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready dei Pearl Jam, e il braccio destro di Ozzy e mostro delle 6 corde Zakk Wylde che suona sulla maggior parte delle canzoni. Nella maggior parte dell’album, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ha suonato la batteria, mentre il compianto Taylor Hawkins dei Foo Fighters ha fatto la sua apparizione. Il vecchio amico ed ex membro della band di OZZY Robert Trujillo dei Metallica suona il basso nella maggior parte dei brani dell’album, con Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chris Chaney dei Jane’s Addiction che suonano il basso in alcune canzoni.

Per la prima volta in assoluto, il co-fondatore, chitarrista e riff dei Black Sabbath Tony Iommi appare in un album solista di OZZY.

