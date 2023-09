“Over-Nite-Sensation”: l’album di FRANK ZAPPA uscito nel 1973, celebra il suo 50° anniversario

Nel 1973, Frank Zappa & The Mothers erano di nuovo in movimento. L’anno precedente erano usciti due album – il colpo da maestro jazz-fusion Waka/Jawaka in luglio e il suo seguito The Grand Wazoo in novembre. La nuova mossa di Zappa fu quella di creare un’altra formazione delle Mothers per esplorare nuove soluzioni sonore. Frank decise inoltre di rendere più protagonista la propria voce, mettendola in primo piano, e di perfezionarsi come chitarrista.

Così nacque Over-Nite Sensation nel settembre 1973. Un grande classico, Over-Nite Sensation è stato a lungo considerato come l’album ideale per entrare nello Zappaverse, l’universo musicale zappiano, insieme al seguente disco Apostrophe(‘), uscito nel marzo 1974. Oltre che nella versione stereo, Over-Nite-sensation fu anche il primo album di Zappa ad essere pubblicato in versione quadrifonica.

Over-Nite Sensation segnò un cambiamento nella direzione musicale delle Mothers in generale e Zappa diventò protagonista nella maggior parte dei brani come voce solista e chitarrista. Era a tutti gli effetti una nuova band con un nuovo sound e negli anni successivi diverse canzoni di Over-Nite Sensation divennero un punto fermo dal vivo, con brani amatissimi dai fan come “I’m The Slime”, “Fifty-Fifty”, “Zomby Woof” e “Camarillo Brillo” costantemente presenti nelle scalette dei concerti. Cinquant’anni dopo, Over-Nite Sensation rimane non solo un classico della discografia di Zappa ma anche uno dei suoi maggiori bestseller.

Per celebrare i 50 anni di Over-Nite Sensation, il 3 novembre 2023 uscirà un’edizione ampliata dell’album in diversi formati, inclusa un’edizione Super Deluxe da cinque dischi (4CD/1Blu-ray Audio) con 88 tracce in totale di cui 57 inedite. Prodotto e compilato da Ahmet Zappa e Joe Travers, Over-Nite Sensation: 50th Anniversary Edition, include l’album originale con la rimasterizzazione di Bob Ludwig del 2012, insieme ad ulteriori master inediti, highlight e outtake dalle sessioni originali del 1973 rimasterizzati da John Polito. Sono incluse anche due registrazioni dal vivo dal vivo inedite del 1973 con la stessa band che registrò l’album in studio: uno show all’Hollywood Palladium di Los Angeles e l’altro registrato alla Cobo Hall di Detroit. Il Blu-ray contiene l’album originale remixato in Dolby Atmos e surround sound 5.1 da Karma Auger ed Erich Gobel, lo stesso team dell’acclamato Dolby Atmos e surround di Waka/Wazoo del 2022, più il mix quadrifonico di Zappa del 1973, la versione stereo ad alta risoluzione del 2012 sia a 24 bit/192 kHz che a 24 bit/96 kHz. Il lussuoso cofanetto contiene inoltre un booklet di 48 pagine con note bio-discografiche del giornalista Mark Smotroff e del vaultmesister Joe Travers e foto inedite scattate da Sam Emerson per la copertina originale dell’album.

Oltre alla Super Deluxe Edition, saranno pubblicate due diverse versioni in vinile: un doppio LP con vinile audiophile black 180g, per la prima volta con cutting dell’album a 45 giri realizzato da Chris Bellman ai Bernie Grundman Mastering e una versione colorata-trasparente Deluxe, triplo LP, con cutting a 45 giri per i primi due LP ed un terzo LP con 35 minuti di musica inedita estratta dal cofanetto, questa volta con cutting a 33 giri a sempre cura di Chris Bellman. Entrambe le edizioni conterranno inoltre un poster con riproduzione della copertina originale.

La versione 3LP LTD Edition colorata è disponibile QUI

La Super Deluxe Edition sarà disponibile anche in formato digitale con 88 tracce disponibili sia in alta risoluzione a 24 bit/96 kHz che in risoluzione standard a 16 bit/44,1 kHz. Un mix Dolby Atmos dell’album originale sarà inoltre disponibile su tutte le piattaforme streaming hi-res.

Il nuovo gruppo delle Mothers in Over-Nite Sensation era composto da musicisti radicati nel jazz (il tastierista George Duke, il violinista Jean-Luc Ponty, il batterista Ralph Humphrey e il trombettista Sal Marquez) e nella musica colta (il fiatista Ian Underwood e la percussionista Ruth Underwood), il tutto completato dai fratelli Fowler (Bruce Fowler al trombone e Tom Fowler al basso). Una mini-orchestra in formato rock che Zappa utilizzò brillantemente, creando nuovi arrangiamenti per materiale già rodato come “Cosmik Debris” e “Montana” oltre a scrivere nuove composizioni sfruttando ampiamente le qualità dei musicisti.

Le sessioni di registrazione al Bolic Sound e ai Whitney Studios videro la partecipazione di cantanti come Ricky Lancelotti in “Fifty-Fifty” e “Zomby Woof” e Kin Vassy, ma sicuramente le cantanti più leggendarie nel disco furono Tina Turner e le Ikettes. Con la frequentazione di Zappa al Bolic Sound di Ike Turner a Inglewood sembrava logico che le strade di Tina e Frank alla fine si sarebbero incrociate. Sebbene notoriamente non accreditate, le background vocal di Tina e delle Ikettes sono presenti in tutto il disco e sono innegabilmente uniche e perfette. Fu immediatamente evidente che qualcosa di nuovo, diverso ed eccitante stava accadendo nell’universo musicale in continua espansione di Zappa. Il materiale era originale, divertente, stimolante e potente e, sì, anche più accessibile rispetto alla sua produzione degli anni precedenti.

Over-Nite Sensation venne più volte sequenziato, incorporando ad un certo punto brani strumentali come “Inca Roads” (alla fine esploso in forma rivista su One Size Fits All nel 1975) e “RDNZL” (una versione della quale alla fine emergerà su Studio Tan nel 1978). Anche “Wonderful Wino“, finalmente pubblicato 23 anni dopo sul CD The Lost Episodes nel 1996, faceva parte dei brani scelti. Over-Nite Sensation venne completato ai Paramount Studios di Hollywood con il sound engineer Kerry McNabb prima che la band partisse per le Hawaii e l’Australia, i master dell’album vennero consegnati alla label a luglio. Il CD 1 del box include queste tre composizioni come “Bonus Session Masters“, con “Wonderful Wino” presentato come “Complete Edit” nel suo mix del 1973 ad opera di Zappa e McNabb, un mix inedito del 1973 di “RDNZL” che contiene l’assolo di chitarra di Zappa che mancava nella versione pubblicata su The Lost Episodes, e un nuovo mix di “Inca Roads” del 2023 con la voce e la tromba di Sal Marquez.

Zappa e le Mothers andarono in tour a pieno ritmo nel 1973, concerti in cui le nuove composizioni coesistevano con alcuni brani vecchi riarrangiati – un approccio molto tipico di Zappa, che dava sempre la priorità al nuovo. È possibile ascoltare alcuni di questi risultati nelle 27 tracce dal vivo inedite incluse negli show di Hollywood e Detroit. Il 23 marzo all’Hollywood Palladium, i fan ascoltarono un primo assaggio di “Cosmik Debris” e di “Curse Of The Zomboids (I’m The Slime)“. Pochi mesi dopo, il 12 maggio, alla Cobo Hall di Detroit, ecco un medley composto da “Fifty-Fifty” e “Don’t Eat The Yellow Snow“, “Nanook Rubs It” e “St. Alphonzo’s Pancake Breakfast”.

Over-Nite Sensation aprì sicuramente nuove porte commerciali a Frank Zappa, ma il maestro non si lasciò risucchiare dal conformismo e continuò a seguire la sua musa ispiratrice per tutti gli anni ’70 e oltre. Questa edizione Super Deluxe del 50° anniversario di Over-Nite Sensation aggiunge qualcosa in più a tutte le storie viscerali e surreali di Zappa, rafforzando per l’ennesima volta l’idea che avesse ancora molto altro da dire.