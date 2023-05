NOTHING BUT THIEVES: esce il 7 luglio il nuovo concept album “Dead Club City”

La rock band britannica NOTHING BUT THIEVES sta tornando con il nuovo concept album “DEAD CLUB CITY”, in uscita il 7 luglio via RCA/Sony Music.

Dopo il primo assaggio del disco con “WELCOME TO THE DCC”, attualmente nella Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, è uscito il nuovo brano “OVERCOME” che aggiunge un altro tassello alla creativa struttura narrativa dell’album.

“Welcome to the DCC” ha segnato un nuovo capitolo per la band, capace di addentrarsi in temi che riguardano la nostra società e di creare un nuovo sound che testimonia e conferma la capacità di innovarsi e sperimentare diversi generi. “Welcome to the DCC“, attualmente in rotazione radiofonica, è A-List su Radio 1 e Radio X ed il loro brano più trasmesso dalle radio fino ad oggi.

“Overcome“ è un brano pop in bilico tra nostalgia e modernità, che rispecchia in pieno il suono dei Nothing But Thieves. Con una melodia che rimane in testa e synth anni ’80, esplode in un ritornello incisivo ed euforico che cattura l’atmosfera dell’album e riecheggia i sentimenti di evasione, speranza e nuovi inizi.

Il video, diretto da Teeeezy C (Central Cee, Unknown T), mostra un’altra visione sulla città descritta nell’album, appunto “Dead Club City”, raccontando la fuga di una coppia verso la città sullo sfondo di un’esibizione dal vivo della band.

Racconta la band: «“Overcome” è sempre stata una canzone del tipo ‘metti la tua roba in una borsa e scappa’. Dead Club City sarebbe sicuramente allettante per qualcuno in cerca di questa evasione. Stiamo tutti combattendo contro qualcosa, quindi ci sembrava giusto avere una canzone nell’album che raccontasse il motivo per cui qualcuno decide di cambiare vita».

In questo concept album di 11 tracce, comprese “Overcome” e “Welcome to the DCC”, la band racconta il club per soli membri ‘Dead Club City’. La tracklist e la narrazione generale dell’album sono formate da diversi personaggi e archi narrativi che concernono questa città.

È una coscienza condivisa? Un altro pianeta? Un posto in cui non ci sono uffici? Il paradiso? O un posto diverso o lontano?

Usando il club come punto focale, è facile comprendere la metafora che si nasconde dietro la “Dead Club City”: temi come pubblicità, coesione, Internet, industria musicale, vecchiaia e politica, così come il desiderio di fuggire e di cambiare, sono evidenziati dall’alienazione, o dal privilegio, che si prova ad essere parte di un club esclusivo.

Progettati in modo creativo dalla band stessa, le storie e i temi di questo album saranno svelati man mano attraverso canzoni, video e artwork.

La band sarà in Italia per un’unica imperdibile data sabato 1 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola in cui affiancheranno The Black Keys e Liam Gallagher.

I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarra), Joe Langridge-Brown (chitarra), Dominic Craik (chitarra, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria).

Gli ultimi anni sono stati un bel giro per i 5 componenti di Southend dei Nothing But Thieves. Accumulando oltre 1,2 milioni di album venduti in tutto il mondo, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni di video, hanno raccolto un’ampia fanbase intorno al loro alternative rock e hanno raggiunto il successo globale con numerosi dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo, incluso Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia.

Nel 2020, hanno pubblicato il loro terzo album “Moral Panic“, che si è classificato #3 ottenendo oltre 320 milioni di stream e ha vinto il Best Indie Act ai Global Radio’s 2021 Awards. Lo stesso anno è uscito “Moral Panic II” e entrambi i progetti sono stati racchiusi in “Moral Panic (The Complete Edition)” nel 2021.

“Moral Panic” aveva seguito la pubblicazione del loro EP del 2018 “What Did You Think When You Made Me This Way“, del loro acclamato album del 2017 “Broken Machine“, che si è classificato #2 nella classifica degli album del Regno Unito, e del loro album di debutto omonimo “Nothing But Thieves“.

I loro live sono appassionati e pieni di energia. Nel 2021 e nel 2022 hanno girato i principali festival e le principali città del Regno Unito e in generale dell’Europa, compreso un grande concerto a Londra alla O2 Arena e allo Ziggo Dome di Amsterdam, inoltre hanno aperto ai Rolling Stones a Lione.