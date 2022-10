JOHN CALE: esce il 20 gennaio 2023 “Mercy” il primo album di canzoni originali in dieci anni

John Cale annuncia MERCY, il primo album di canzoni originali in dieci anni, in uscita il 20 gennaio 2023 su Double Six / Domino, e condivide il nuovo singolo “STORY OF BLOOD feat. Weyes Blood“. Per quasi 60 anni, o almeno da quando era un giovane gallese trasferitosi a New York dove formò i Velvet Underground, Cale ha regolarmente reinventato la sua musica. C’è stato l’ammaliante folk da camera di Paris 1919, seguito dal rock di Fear, il ciclo di canzoni Music for a New Society, seguito più di 30 anni dopo da aggiornamenti elettronici potenti e senza fronzoli. Ancora una volta Cale reimmagina il modo in cui la sua musica è fatta, suona e funziona. Le 12 tracce diMERCY spaziano dall’elettronica ‘oscura come la notte dell’anima’ a canzoni d’amore vulnerabili e speranzose riflessioni sul futuro.

In MERCY, Cale arruola alcune delle giovani menti più curiose della musica: Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress. Sono solo alcuni degli artisti che entrano nella visione consumata del mondo di Cale e lo aiutano a riarredarla. Cale ha compiuto 80 anni a marzo e MERCY è la continuazione di una lunga carriera di lavoro con la meraviglia e l’ultima affascinante produzione della sua mente inquieta.

Gli scritti e le registrazioni che hanno dato forma a MERCY si sono accumulati per anni, mentre Cale osservava la società vacillare sull’orlo della distopia. Trump e la Brexit, il Covid e il cambiamento climatico, le battaglie per i diritti civili e l’estremismo di destra: Cale ha lasciato che le cattive notizie del giorno filtrassero nei suoi versi. Le lezioni di una vita riccamente vissuta sono state messe in primo piano, come si evince dalla precedente “NIGHT CRAWLING“. Se rimpiangiamo sempre il passato, non ci stiamo forse candidando ad una perenne delusione? E alla fine, riflettendo insieme a Weyes Blood in “STORY OF BLOOD“, non siamo in grado di salvarci l’un l’altro piuttosto che affidarci a un Dio che non conosceremo mai?

Durante “STORY OF BLOOD“, dopo che l’intro di pianoforte lascia il posto a un ritmo incalzante e ai sintetizzatori che sembrano raggi di sole su un campo di neve, le voci di Cale e Weyes Blood scivolano l’una accanto all’altra cantando insieme “Swing your soul”, come due fantasmi che cercano un partner in mezzo al frastuono moderno. Nella strofa finale Cale si ricorda che l’esistenza non riguarda solo lui: “I’m going back to get them, my friends in the morning. Bring them with me into the light.” (Tornerò a prenderli, i miei amici, al mattino. Li porterò con me nella luce). Il video di accompagnamento è realizzato dal regista vincitore di un Emmy, Jethro Waters.

Cale spiega: “Avevo ascoltato l’ultimo disco di Weyes Blood e mi sono ricordato della voce di Natalie. Ho pensato che se fossi riuscito a farla cantare con me sarebbe stato bellissimo. Una volta compresa la versatilità della sua voce, è stato come se avessi scritto la canzone pensando a lei per tutto il tempo. La sua gamma e il suo approccio alla tonalità sono state una sorpresa. C’è anche un piccolo passaggio in cui sembra Nico”.

Photo credit: Madeleine McManus