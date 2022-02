I TOOL celebrano i 30 anni del loro EP “Opiate”

I TOOL, da oggi in tour mondiale dedicato all’album vincitore di un GRAMMY Award® “Fear Inoculum”, celebrano il 30° anniversario del loro EP “Opiate” con la pubblicazione del brano “OPIATE²” (RCA Records/Sony Music), un’imperdibile nuova versione ri-arrangiata della title track che sarà disponibile dal 1° marzo in digitale e uscirà il 18 marzo su Blu-ray singolo in edizione limitata.

Il Blu-ray di “Opiate²”, stampato in un elegante formato hard cover book, contiene 12 minuti circa di materiale filmato tra cui il video esclusivo di “Opiate²”, il primo girato dai TOOL da 15 anni a questa parte e diretto dal visual artist Dominic Hailstone (‘Alien: Covenant’, ‘The Eel’) con la collaborazione del chitarrista della band Adam Jones, commenti da parte di special guest con sottotitoli in italiano, e un booklet di 46 pagine con foto inedite del backstage e ‘making of’ del videoclip.

Il video sottolinea l’abilità dei TOOL di fondere i mondi sonori e visivi, creando per l’ascoltatore un’esperienza onnicomprensiva, loro segno distintivo sin dall’inizio della carriera.

I Tool si formano nel 1990 e sono: Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones (chitarra) e Maynard James Keenan (voce).

Hanno all’attivo cinque album: “Undertow” (1993), “Ænima”(1996), “Lateralus” (2001), “10,000 Days” (2006), “Fear Inoculum” (2019), gli EPs ‘72826’ (1991) e“Opiate” (1992), e il box-set a tiratura limitata “Salival” (2000). Hanno vinto 4 GRAMMY Awards®: Best Metal Performance (1998, “Ænima”), Best Metal Performance (2002, “Schism”), Best Recording Package (2007, 10,000 Days) e Best Metal Performance (2020, “7empest”).