GIANNA NANNINI: esce oggi SEI NEL L’ANIMA. Ogni paese ha il suo Soul

Esce oggi, 22 marzo, SEI NEL L’ANIMA (non è un typo, lo spazio è voluto!) l’ultimo album di Gianna Nannini, per l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Per me le canzoni nascono da parole chiave – racconta l’artista – Sono partita dalla parola Anima, che è il nostro modo di dire Soul. Ogni paese ha il suo Soul e io ho cercato il mio. Questa ricerca è diventata una missione, che mi ha guidata nella composizione delle dodici tracce dell’album.

Il disco è stato presentato ieri sera presso l’Armani Privé di Milano, con un release party ricco di ospiti, brindisi e non è mancata anche una squisita torta a tema di Ernst Knam.

Tante le emozioni in sala grazie alla passione che Nannini trasmettere in ogni suo gesto, sia quando salta sul piccolo palco del club, in abiti neri illuminati da una giacca di paillettes blu elettrico, al grido di

la morale della storia è che c’è sempre alternativa, la morte è obbligatoria, ma l’età è facoltativa!

strofa di 1983, brano che apre il disco e anno di nascita di Gianna (era il periodo di Fotoromanza…), sia quando, accompagnata dagli arpeggi di chitarra di Raul Refree , ci tocca l’anima con Mi mancava una canzone che parlasse di te, ultima delle 12 tracce che compongono il disco.

Tanto il calore e l’amore che i presenti (stampa, ma non solo) hanno riservato alla rockeuse durante tutta la serata, per esplodere al countdown della mezzanotte. Abbiamo accolto insieme il nuovo giorno con, ça vas sans dire, Sei nell’anima e America, cantate a squarciagola da tutti.

Foto Luigi & Iango

Ma, come anticipato, non solo un album per questo 2024. Anche un film. Dal 2 maggio sarà infatti disponibile su Netflix Sei nell’anima, che racconta un frammento della storia della Gianna nazionale: trent’anni, dall’infanzia fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la sua vita, tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. Ad interpretare la cantante, l’attrice di origini pistoiesi Letizia Toni, presente all’evento.

In occasione dell’uscita del film, verrà pubblicata una riedizione del bestseller del 2016 Sei nell’anima (Cazzi miei) edito da Mondadori. La nuova edizione, include una nuova prefazione che racconta il legame tra le pagine del libro e la loro trasposizione cinematografica.

E, last but not least, un tour. Dall’autunno prenderà il via la tournée internazionale distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys. Queste le date ad oggi confermate:

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4akbcjb

SEI NELL’ANIMA TOUR – EUROPEAN LEG

24 Novembre – Ginevra – Arena NUOVA DATA

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle

30 Novembre – Hannover – Swiss Life Hall NUOVA DATA

1 Dicembre – Frankfurt – Jahrhunderthalle NUOVA DATA

2 Dicembre – Berlin – Uber Eats Music Hall NUOVA DATA

4 Dicembre – Essen – Grugahalle NUOVA DATA

6 Dicembre – Ludwigsburg – MHP Arena NUOVA DATA

7 Dicembre – Ravensburg – Oberschwabenhalle NUOVA DATA

9 Dicembre – Nuremberg – Kia Metropol Arena NUOVA DATA

10 Dicembre – Kassel – Nordhessen Arena NUOVA DATA

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

16 Dicembre – Torino – Inalpi Arena NUOVA DATA

17 dicembre – Milano – Forum

20 Dicembre – Eboli – Palasele NUOVA DATA

21 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4akbcjb

Annunciati anche quattro imperdibili appuntamenti INSTORE con protagonista la regina del rock, che presenterà ai fan di tutta Italia il nuovo progetto discografico.

BOLOGNA venerdì 22 marzo la Feltrinelli di Piazza Porta Ravegnana, 1 (ore 18.00)

MILANO sabato 23 marzo la Feltrinelli di Piazza Piemonte, 2 (ore 18.30)

FIRENZE mercoledì 27 marzo la Feltrinelli di Piazza della Repubblica, 26R (ore 18.00).

ROMA giovedì 28 marzo la Feltrinelli di Via Appia Nuova, 427 (ore 18.00)