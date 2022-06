FRANCO BATTIATO: edizione speciale per i 40 anni di “L’arca di Noè”

In occasione del 40ennale dall’uscita, l’album “L’Arca di Noé” di Franco Battiato torna nei negozi nel formato LP + CD; il CD contiene una versione di Voglio Vederti Danzare con un nuovo missaggio 2015 e tre bonus track (tre differenti versioni di Voglio Vederti Danzare, una in lingua inglese e due registrate dal vivo nel 1988, una a Madrid e una a Parigi).

Per questo anniversario Francesco Messina, amico e grafico di Franco Battiato, ha creato una nuova copertina ed ha inserito foto inedite nell’artwork, una vera e propria chicca per questa nuova edizione DeLuxe.

L’Arca di Noè è un album molto particolare che merita di essere riascoltato ed amato come tutti gli altri.

Registrato dopo il successo senza precedenti de “La Voce Del Padrone”, “L’Arca di Noè” sale in vetta alla classifica di vendite e diventa uno dei dischi più venduti di Battiato. La sezione ritmica è la stessa del precedente album cui si aggiungono la chitarra di Alberto Radius, il violino di Giusto Pio e il coro dei Madrigalisti di Milano, mentre per l’arrangiamento delle canzoni viene utilizzato in maniera massiccia il campionatore Fairlight.

A distanza di anni sono in tanti a considerare questo capitolo discografico come uno dei migliori dell’artista.

TRACKLIST LP

A

Radio Varsavia

Clamori

L’esodo



B

Scalo a Grado

La torre

New frontiers

Voglio vederti danzare

TRACKLIST CD

Radio Varsavia

Clamori

L’esodo

Scalo a Grado

La torre

New frontiers

Voglio vederti danzare (Mix 2015)

Bonus Track

I want to see you as a dancer (Echoes Of Sufi Dances)

Yo quiero verte danzar (Live Alcalà Palace, Madrid 1988)

Voglio vederti danzare (Live Theatre De La Ville, Parigi 1988)