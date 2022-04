ELTON JOHN: esce il 10 giugno “Madman Across The Water – 50th anniversary”

Con le hit “Tiny Dancer” e “Levon“, Madman Across The Water è il quarto album in studio di Elton, pubblicato solo due anni dopo il suo debutto. Registrato nel 1971, è stato una pietra miliare di quello che sarebbe diventato un decennio incredibilmente prolifico. Madman Across The Water è stato in gran parte scritto dopo che Elton aveva fatto la sua esperienza americana, offrendo una grande opportunità anche al paroliere Bernie Taupin Registrato ai Trident Studios nel centro di Londra nel febbraio e nell’agosto 1971, è stato il primo album con la formazione al completo della leggendaria band di Elton: Dee Murray, Nigel Olsson, Davey Johnstone e Ray Cooper. L’album comprendeva anche il tastierista degli Yes Rick Wakeman, che suona l’organo Hammond in tre canzoni.

Ordina su Amazon la versione LP Vinile > https://amzn.to/36CHqdM

Ordina su Discoteca Laziale la versione CD > https://bit.ly/3vA9Mh5

Con la ristampa di MATW – 50th anniversary viene pubblicata una demo inedita per pianoforte di “Tiny Dancer“, recuperata dagli archivi. Registrata ai Dick James Studios nel centro di Londra nella primavera del 1971, è una splendida e intima performance di quella che sarebbe diventata una grandissima hit del repertorio di Elton John.

Mentre la ‘storia d’amore’ del Regno Unito con Elton stava ancora ribollendo all’uscita di Madman all’inizio degli anni ’70, queste nove tracce hanno immediatamente colpito il pubblico statunitense, raggiungendo la Top 10 delle classifiche degli album di Billboard. Due singoli di successo, “Levon” e “Tiny Dancer”, hanno infatti raggiunto la Top 50 degli Stati Uniti. “Tiny Dancer” è oggi una delle canzoni più amate di Elton, terza solo a “Rocket Man” e “Your Song” per numero di streaming globale. Catturando l’ebbrezza della California all’epoca dei primi concerti di Elton negli Stati Uniti, la canzone è stata usata nel classico film di Cameron Crowe del 2000 “Almost Famous”. Sia “Levon” sia “Tiny Dancer” sono tuttora fra i brani live preferiti dai fan di tutto il mondo, e occupano un posto d’onore nella setlist del tour di Elton “Farewell Yellow Brick Road”.

La celebrazione di Madman Across The Water è disponibile in quattro diversi formati. Tutti i contengono la versione dell’album rimasterizzata nel 2016 da Bob Ludwig. Nel boxset Super Deluxe 3CD+Bluray sono presenti anche 18 tracce inedite con rarità, demo e l’audio del concerto alla BBC Sounds For Saturday, trasmesso nel 1972. Il Bluray contiene un mix 5.1 di Greg Penny, oltre a Sounds For Saturday e la sua esibizione all’Old Grey Whistle Test del 1971. L’audio del cofanetto Super Deluxe 3CD+Bluray sarà disponibile anche nel formato 4LP, che include inoltre alcune fotografie, note con interviste a coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’album, cimeli e artwork tratti dagli archivi. L’album sarà anche disponibile come LP in edizione limitata su Vinile Colorato 180g blu e bianco.

