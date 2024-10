ELTON JOHN: “Never Too Late” in streaming dal 13 dicembre su DISNEY+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale del documentario originale Elton John: Never Too Late che debutterà il 13 dicembre in esclusiva su Disney+.

Attraverso le riprese dei concerti iconici della sua carriera, il trailer mostra Elton John mentre riflette sulla sua straordinaria ascesa al successo, sulle sfide personali che ha dovuto affrontare e su come la sua famiglia lo abbia cambiato.

Il documentario segue Elton John mentre ripercorre la sua vita e i sorprendenti primi anni della sua carriera cinquantennale, in questo viaggio a tutto tondo carico di emozioni, intimo ed edificante. Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium, Elton riporta gli spettatori indietro nel tempo e racconta gli straordinari alti e gli strazianti bassi dei suoi primi anni e come ha superato le difficoltà, gli abusi e le dipendenze per diventare l’icona che è oggi.

Nel film sarà presente un nuovo brano originale di Elton John.

Il documentario originale targato Disney Branded Television è prodotto da Rocket Entertainment e This Machine Filmworks (parte di Sony Pictures Television) ed è diretto da R.J. Cutler e David Furnish. I registi Cutler e Furnish sono anche produttori insieme a Trevor Smith. Elise Pearlstein, Mark Blatty, Luke Lloyd Davies, Rachael Paley, Jane Cha Cutler e John Battsek sono i produttori esecutivi.