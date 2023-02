BOB MARLEY & The Wailers: esce a Marzo la ristampa in Vinile in edizione numerata

I vinili, stampati in Tiratura Limitata e Numerata, sono stati realizzati nell’impianto di pressatura recentemente ristrutturato di Tuff Gong. Ciascun album è stato masterizzato da Dave Cooley all’Elysian Masters di Los Angeles.

Preordini attivi solo sullo shop online di Universal Music Italia.

La musica di Bob Marley continua a ispirare generazioni su generazioni, poiché la sua eredità sopravvive attraverso il messaggio di amore, giustizia ed unità, un sentimento più che mai necessario nel 2023. In collaborazione con Tuff Gong e UMe, divisione di Universal Music Group, la famiglia Marley continuerà a garantire le massime qualità, integrità e cura per onorare l’eredità di Bob e per celebrare una delle figure più importanti e influenti del XX secolo.

Nel corso della storia, nessun artista ha dominato il mondo della musica come Bob Marley. Icona musicale, politica e spirituale di proporzioni mitiche, poeta e profeta, Marley è stato il primo artista giamaicano a dare voce alle lotte del suo popolo e alla cultura rastafariana, e il primo a guadagnare una fama mondiale.

‘Redemption Song’, pubblicata nel 1980 e tratta dal suo 9° album ‘Uprising’, è stata ispirata da un discorso del pan-africano Marcus Garvey ed è considerata da molti come una delle più grandi canzoni mai scritte nella cultura popolare. In un’epoca in cui i disordini politici e l’oppressione sembrano più diffusi che mai, ‘Redemption Song’ mantiene una forza e un potere intensi e rappresenta una significativa testimonianza del messaggio di Bob Marley per il popolo.

Il catalogo musicale di Bob Marley ha accumulato miliardi di stream e venduto milioni di album in tutto il mondo, mentre la sua raccolta di successi, ‘Legend’, rimane l’album reggae più venduto al mondo.