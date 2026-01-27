BLACK LABEL SOCIETY: esce il 27 marzo il nuovo album “Engines Of Demolition”

I Black Label Society aprono il 2026 in grande stile con l’annuncio di Engines of Demolition, il primo album in studio dal 2021, in uscita il 27 marzo su Spinefarm e anticipato dal singolo “Name in Blood”.
Zakk ha iniziato a comporre Engines of Demolition nel 2022, durante il Pantera Celebration World Tour, e così è andato avanti fino al 2025.
Nello stesso anno ha scritto la sua ballad più intensa e sentita, “Ozzy’s Song”, un brano dedicato all’uomo che ha dato il via alla sua carriera.
“Engines of Demolition è un viaggio sincero tra gli alti e i bassi degli ultimi quattro anni, dall’inizio alla fine: dai momenti più entusiasmanti a quelli più difficili, passando per tutto il resto”, svela Wylde.
Engines of Demolition Tracklist:
- Name In Blood
- Gatherer of Souls
- The Hand of Tomorrows Grave
- Better Days & Wiser Times
- Broken and Blind
- The Gallows
- Above & Below
- Back To Me
- Lord Humungus
- Pedal To The Floor
- Broken Pieces
- The Stranger
- Ozzy’s Song
I Black Label Society sono:
Zakk Wylde – voce, chitarra, piano
John (JD) DeServio – basso
Jeff Fabb – batteria
Dario Lorina – chitarra