BLACK LABEL SOCIETY: esce il 27 marzo il nuovo album “Engines Of Demolition”

Black Label Society | Photo credit: Justin Reich
Black Label Society aprono il 2026 in grande stile con l’annuncio di Engines of Demolition, il primo album in studio dal 2021, in uscita il 27 marzo su Spinefarm e anticipato dal singolo “Name in Blood”.
  
Zakk ha iniziato a comporre Engines of Demolition nel 2022, durante il Pantera Celebration World Tour, e così è andato avanti fino al 2025.

Nello stesso anno ha scritto la sua ballad più intensa e sentita, “Ozzy’s Song”, un brano dedicato all’uomo che ha dato il via alla sua carriera. 
 
Engines of Demolition è un viaggio sincero tra gli alti e i bassi degli ultimi quattro anni, dall’inizio alla fine: dai momenti più entusiasmanti a quelli più difficili, passando per tutto il resto”, svela Wylde.

Engines of Demolition Tracklist:

  1. Name In Blood
  2. Gatherer of Souls
  3. The Hand of Tomorrows Grave
  4. Better Days & Wiser Times
  5. Broken and Blind
  6. The Gallows
  7. Above & Below
  8. Back To Me
  9. Lord Humungus
  10. Pedal To The Floor
  11. Broken Pieces
  12. The Stranger
  13. Ozzy’s Song

Black Label Society sono:

Zakk Wylde – voce, chitarra, piano
John (JD) DeServio – basso
Jeff Fabb – batteria
Dario Lorina – chitarra

