BECK: esce il 18 settembre il nuovo album “Ride Lonesome”, ascolta il singolo “In the Night”

Sull’onda dell’accoglienza riservata al recente singolo “Ride Lonesome”, definito da NPR “emozionante e prodotto con una cura pari a quella dei suoi lavori più amati“, arriva ora l’ufficialità sull’uscita del nuovo album: dopo “Hyperspace” arriva “Ride Lonesome”, la nuova e attesissima raccolta di inediti del vincitore di un GRAMMY Beck, in uscita il 18 settembre.

L’album sarà disponibile anche in formato CD ed LP Standard e in due formati vinile colorati per lo Shop di Universal Music e Feltrinelli.

Beck racconta:

“Il mio nuovo album Ride Lonesome uscirà questo autunno. I musicisti della mia formazione originale, con cui ho registrato e portato in tour Sea Change, Morning Phase e Mutations — Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner — si sono riuniti con me nel mio studio preferito, la Room B degli United Studios di Hollywood.

Per il missaggio di tutti i brani è tornato Nigel Godrich, che aveva già lavorato con noi su Sea Change e Mutations. Era passato un decennio dall’ultima volta che eravamo entrati in studio per registrare Morning Phase. Stavolta ho avuto la sensazione che il nostro modo di suonare e la chimica tra noi si fossero evoluti e approfonditi: un suono maturato attraverso decenni di lavoro insieme.

Pur tornando in un luogo, fisico e musicale, a noi familiare, abbiamo avuto anche la sensazione di scoprire nuovi suoni e nuove sfumature emotive lungo il percorso.”

L’annuncio di Ride Lonesome è accompagnato da “In The Night“, secondo brano estratto dal nuovo album.

Descritta come un’intensa ma delicata ode alle riflessioni notturne, “In The Night” si accompagna ad un suggestivo video dal taglio cinematografico diretto da Mikai Karl, prodotto da Ryan Smale e interpretato da Denis Lavant (Beau Travail, Mauvais Sang).

Come “Ride Lonesome”, anche “In The Night” richiama i paesaggi sonori e le atmosfere evocative di “Morning Phase”, vincitore del GRAMMY come Album dell’Anno nel 2015, e del suo predecessore spirituale, il classico “Sea Change” del 2002. Entrambi i brani vedono inoltre la partecipazione di diversi musicisti presenti in questi lavori fondamentali.

Prodotte da Beck e mixate da Nigel Godrich, queste nuove canzoni segnano un ritorno verso una direzione artistica diversa ma al tempo stesso familiare, anticipando il nuovo capitolo creativo dell’artista.