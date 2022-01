AVRIL LAVIGNE: esce il 25 febbraio il nuovo album “Love Sux”

Avril Lavigne, cantante multi-platino, cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai GRAMMY® Award, ha annunciato il suo nuovo album in studio dal titolo “Love Sux”, in uscita il 25 febbraio 2022, su etichetta DTA Records di Travis Barker. L’album, di 12 tracce, è il settimo in studio di Avril, il primo dal 2019.

Ordina il disco in versione CD Audio

L’annuncio arriva in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Love It When You Hate Me” feat. blackbear. L’inno pop-punk è il secondo singolo tratto dal suo prossimo album, dopo il primo singolo “Bite Me“, che ha debuttato con il plauso dei fan e della critica, raccogliendo ad oggi oltre 71 milioni di streams in tutto il mondo. Avril ha eseguito il singolo di successo in una serie di show televisivi, tra cui The Late Late Show with James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Ellen DeGeneres Show e ABC’s New Year’s Rockin’ Eve.

Avril Lavigne ha fatto la storia, ha battuto record e si è sempre distinta come una forza senza compromessi sia nella musica che nella cultura. Oltre a vendere 40 milioni di album in tutto il mondo, 12,5 milioni solo negli Stati Uniti, ha ottenuto otto nomination ai GRAMMY® Award in categorie come “Best New Artist” e “Song of the Year” due volte per “Complicated” e “I’m with You”. Inoltre, ha ricevuto otto Juno Awards, incluso “Artist of the Year”.

Si è guadagnata un posto nella Top 10 della classifica “Best of the 2000s” di Billboard e detiene un Guinness World Record come “la più giovane artista solista femminile a raggiungere la vetta della classifica inglese”, mentre “Girlfriend” è “il primo video musicale a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube”. Ha anche guadagnato molteplici #1 in tutto il mondo. I suoi follower sui social sono oltre i 93,6 milioni in tutto il mondo. Per non parlare del fatto che ha recitato in Fast Food Nation di Richard Linklater, Over the Hedge della DreamWorks Animation, The Flock e altri.

AVRI LAVIGNE – Tour 2022

4 marzo 2022 Padova, Fiera

6 marzo 2022 Assago (Milano), Mediolanum Forum

