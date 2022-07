ALTER BRIDGE: esce il 14 ottobre il nuovo album “Pawns & Kings”

Fin dal 2004 gli acclamati rocker Alter Bridge sono noti per i loro riff memorabili, le melodie vocali contagiose e l’attacco delle due chitarre, che ha fatto loro guadagnare il plauso della critica e dei fan di tutto il mondo. Ora il quartetto composto da Myles Kennedy alla voce/chitarra, Mark Tremonti alla chitarra/voce, Brian Marshall al basso e Scott Phillips alla batteria è tornato con la sua raccolta di canzoni più aggressiva. Il settimo album della band, Pawns & Kings, sarà pubblicato in tutto il mondo il 14 ottobre da Napalm Records.



Pawns & Kings è composto da dieci brani epici completamente nuovi che sicuramente faranno guadagnare alla band nuovi fan in tutto il mondo e soddisferanno i loro ferventi sostenitori che hanno pazientemente atteso nuova musica dal gruppo. Pawns & Kings vede gli Alter Bridge riunirsi con il produttore e collaboratore di lunga data Michael “Elvis” Baskette per creare una collezione di nuove memorabili aggiunte all’impressionante catalogo della band.

Dai riff iniziali di “This Is War” alla title track che chiude l’album “Pawns & Kings”, gli Alter Bridge tornano con un album di brani intensi, nati dopo che il ciclo del loro ultimo album è stato interrotto dalla pandemia globale. Brani come “Dead Among The Living”, “Silver Tongue” e “Holiday” mettono in mostra il caratteristico songwriting per cui la band è nota. L’album offre numerose avventure epiche, con tre canzoni che superano i sei minuti ciascuna. Il brano “Fable Of The Silent Son” dura 8:29 ed è la canzone più lunga registrata dalla band, un primato finora detenuto da “Blackbird”. Mark Tremonti esce dal suo ruolo di voce secondaria per prendere il comando in “Stay”, una ballata introspettiva che diventerà sicuramente una delle preferite dai fan dal vivo.

Gli Alter Bridge saranno impegnati in un lungo tour a supporto di Pawns & Kings. La band ha già annunciato un tour in Europa per novembre e dicembre che prevede 25 tappe nell’arco di sei settimane. Il tour prenderà il via il 1° novembre in Germania e farà tappa in Danimarca, Svezia, Spagna e altri paesi prima di concludersi il 12 dicembre alla O2 Arena del Regno Unito. Gli amici di lunga data Halestorm e Mammoth WVH daranno il loro supporto durante l’imminente tour europeo.