ALICIA KEYS: festeggia 20 anni di “Songs in A Minor” con un’edizione deluxe

Alicia Keys, vincitrice di ben 15 GRAMMY Award e icona della musica celebrata in tutto il mondo, festeggia l’album che ha dato il via alla sua carriera: Songs In A Minor.

Per celebrare il 20° anniversario, RCA Records/Legacy Recordings pubblica un’edizione speciale di questo disco senza tempo: Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) conterrà due tracce bonus inedite, “Foolish Heart” e “Crazy (Mi Corazon)“, estratte dalle sessioni di registrazione dell’album originale.

Pubblicato il 5 giugno 2001, Songs In A Minor ha battuto record in tutto il mondo. L’album ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 ed è stato certificato 7 volte disco di platino. Il singolo principale, “Fallin’“, ha portato Alicia Keys al successo globale poiché la canzone ha trascorso sei settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 e si è guadagnata un posto nell’ambita Billboard Hot 100 Songs of the Decade. Pitchfork ha recentemente recensito l’album per la rubrica ‘Sunday Review’, assegnadogli un 8,5 e dichiarando: “oggi rivisitiamo l’eccezionale debutto di Alicia Keys nel 2001, un album R&B autoprodotto e ispirato a Chopin che ha aperto la strada ad una carriera unica verso il mainstream di questa superstar”.

Dall’uscita di Songs In A Minor, Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di dischi e costruito un repertorio senza precedenti di successi. E’ diventata l’artista R&B femminile #1 del millennio certificata RIAA con 27,5 milioni di vendite digitali e 20 milioni di album fisici (negli USA). Il suo settimo album in studio ALICIA è stato pubblicato a settembre del 2020 e le ha fatto guadagnare la sua ottava prima posizione nella classifica degli album R&B di Billboard.

