Alicia Keys celebra il 20º anniversario di “The Diary Of Alicia Keys”, il suo pluripremiato album vincitore di un Grammy e primo nelle classifiche mondiali!

Venerdì 1 dicembre, infatti, esce in digitale la riedizione “The Diary of Alicia Keys 20” (https://smi.lnk.to/AliciaKeys20), che include 9 bonus track, tra cui l’inedito ripescato dal suo archivio “Golden Child” da oggi disponibile in digitale, in 360RA e Dolby Atmos.

Inoltre, in occasione dell’uscita dell’album, saranno disponibili sul canale YouTube dell’artista 4 nuovi video musicali di “The Diary of Alicia Keys“: “Karma”, “You Don’t Know My Name”, “If I Ain’t Got You” e la versione dal vivo di “Diary” (con Tony! Toni! Toné! e Jermaine Paul), unitamente al lyrics video di “Golden Child”.

Pubblicato per la prima volta il 2 dicembre 2003 su J Records, “The Diary of Alicia Keys“, il secondo album dell’artista, ha debuttato alla #1 nella classifica di Billboard 200, diventando il disco più venduto quell’anno per un’artista femminile durante la prima settimana di pubblicazione.

Un formidabile successore del suo debutto (“Songs In A Minor” del 2001, certificato multiplatino ed è entrato alla #1 nella classifica di Billboard 200 prima di far guadagnare ad Alicia ben 5 Grammy Awards, tra cui il “Best New Artist”), “The Diary of Alicia Keys” è diventato il suo secondo album consecutivo alla #1, posizionando 3 singoli tra le prime 10 posizioni in classifica – “You Don’t Know My Name“, “If I Ain’t Got You” e “Diary” – e aggiungendo 3 nuovi Grammy Awards alla sua carriera, tra cui “Best R&B Album”, “Best Female R&B Vocal Performance” per “If I Ain’t Got You” e “Best R&B Song” per “You Don’t Know My Name”. L’album ha venduto oltre 5 milioni di copie negli Stati Uniti e più di 8 milioni in tutto il mondo.