ALICE COOPER: esce il 25 agosto il nuovo album “Road”

Oggi, Alice Cooper – iconico membro della Rock and Roll Hall of Fame® – si presenta più forte che mai con il suo ultimo album da solista “Road” e rivela oggi il primo singolo “I’m Alice“.



Prodotto dal collaboratore di lunga data Bob Ezrin, è stato scritto, composto e registrato con i suoi fidati e storici compagni di band: Ryan Roxie (chitarra), Chuck Garric (basso), Tommy Henrikson (chitarra], Glen Sobel [batteria] e Nita Strauss [chitarra].

“Road” incanala lo spirito della vecchia scuola di Alice con una grinta immediatamente riconoscibile e tanto gusto. È tutto quello che ci si aspetta da lui e anche di più.

“Per Road ho voluto che la band fosse coinvolta nelle fondamenta di tutte le canzoni“, dice Alice. “Vedo questi ragazzi solo quando siamo in viaggio. Quindi, volevo che fossero affiatati come lo sono per lo spettacolo, ma su tutto il materiale nuovo. Quando hai una band così brava, credo che sia importante mostrarla, e questo è il mio modo di farlo“.



L’apertura dell’album e primo singolo “I’m Alice” stabilisce il tono dell’album con il suo ritmo di batteria trainante, mentre le chitarre risuonano in lontananza. Il timbro immediatamente riconoscibile di Alice prende piede: “I know you’re looking for a real good time. So, let me introduce you to a friend of mine. I’m Alice. I’m the Master of Madness; the Sultan of Surprise…so don’t be afraid, just look into my eyes.“.

“Road” uscirà il 25 agosto 2023 su earMUSIC in diverse varietà di formati e colori di vinile limitati. A completamento del tema dell’album, il DVD/Blu-ray bonus contiene l’intero spettacolo dal vivo di Alice Cooper all’Hellfest 2022 e include tutti i classici e diversi brani che raramente vengono suonati.