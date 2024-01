JETHRO TULL: vinci i biglietti omaggio per il concerto di Brescia del 14 Febbraio 2024

Dopo la pubblicazione di “RökFlöte” lo scorso aprile 2023, tornano in Italia i Jethro Tull, la prog band più amata di sempre: il loro tour italiano toccherà il Gran Teatro Morato di Brescia il prossimo 14 febbraio.

Nell’ultimo anno, il celebre gruppo guidato da Ian Anderson, icona del progressive rock mondiale, è tornato a pubblicare materiale inedito dopo oltre due decadi di assenza.

14 FEBBRAIO 2024 – BRESCIA – TEATRO MORATO

Dopo “The Zealot Gene” del 2022, Ian Anderson e la band sono tornati con il disco RökFlöte di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell’antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il “RökFlöte” – flauto rock – che i Jethro Tull hanno reso iconico.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

Insomma i Jethro Tull del flautista Ian Anderson hanno davvero coniato una formula peculiare: una mistura esplosiva di hard-rock, folk britannico e strumenti di tradizione classica. Con la tendenza a una peculiare deformazione ritmica della forma-canzone. La loro è una lunga saga iniziata alla fine degli anni Sessanta e che prosegue tuttora con questo nuovo tour in Italia.

Biglietti in prevendita con prezzi variabili da 33€ + dp per la Poltrona Secondo Livello fino ai 62€+dp per la Prima Poltrona delle file migliori.

