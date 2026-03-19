Grande successo per “IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY” che torna al cinema il 24 marzo solo per un giorno

Dopo aver conquistato il primo posto al botteghino in tutte e tre le giornate di proiezione con la più alta media copia, “IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY”, il docufilm distribuito da Nexo Studios, diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt, torna al cinema solo il 24 marzo in replica nazionale.

Un solo album, il primo (“Grace”, 1994), è bastato perché Jeff Buckley, figlio del grande Tim Buckley, entrasse nella storia della musica, prima della tragica morte nelle acque di un affluente del Mississippi a 30 anni, nel 1997. Il documentario di Amy Berg ne ricostruisce la vita e l’itinerario artistico nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta. Raccontato attraverso materiali d’archivio inediti provenienti dal patrimonio personale di Buckley e testimonianze intime della madre Mary Guibert, delle ex compagne Rebecca Moore e Joan Wasser, dei suoi ex compagni di band — tra cui Michael Tighe e Parker Kindred — e di artisti come Ben Harper e Aimee Mann, “It’s Never Over: Jeff Buckley” illumina una delle figure più iconiche ed enigmatiche della musica contemporanea.

Dal 17 aprile,in occasione del Record Store Day, sarà disponibile per Sony Music in formato doppio LP la versione rimasterizzata dell’iconico album “Live À L’Olympia” (https://recordstoredayitalia.com/).

Le tracce sono state registrate durante due serate a Parigi, il 6 e il 7 luglio del 1995, durante il tour europeo di Jeff Buckley e la sua band a sostegno dell’uscita del suo album “Grace”. Registrato al leggendario teatro Olympia, l’album vede Buckley esibirsi davanti a un pubblico francese entusiasta, eseguendo metà dei brani del suo amato album di debutto (tra cui successi come “Lover, You Should Have Come Over” e ‘Hallelujah’) oltre a cover di vario genere, come “Kick Out The Jams” degli MC5, una parodia dei Led Zeppelin e brani resi famosi da Nina Simone e Edith Piaf. Inoltre, l’album contiene un’ulteriore performance live di Buckley e Alim Qasimov in un duetto di canto Qawwali tratto da un festival di musica sacra registrato nello stesso anno in Francia.