ALTER BRIDGE pubblicano la prima canzone e il video “Silent Divide” dall’album omonimo

Sulla scia dell’entusiasmo suscitato dai recenti annunci del loro ottavo album in studio e del loro festival Blackbird in Galles la prossima estate, gli acclamati rocker degli ALTER BRIDGE pubblicano il loro primo brano dopo oltre due anni, “Silent Divide”. Il brano del quartetto, composto da Myles Kennedy alla voce e alla chitarra, Mark Tremonti alla chitarra e alla voce, Brian Marshall al basso e Scott Phillips alla batteria, dimostra che la band è tornata e pronta a riprendere da dove aveva interrotto nel 2023. Il brano cupo inizia con i caratteristici toni di chitarra di Kennedy e Tremonti, prima che la sezione ritmica di Marshall e Phillips si unisca. Il ritornello è alimentato dalla voce inquietante di Kennedy che canta: “Keep your head down, ride out the silent divide.”

Da oggi è disponibile anche il video musicale di “Silent Divide”, che la band ha anticipato per giorni. È stata pubblicata una scenetta comica iniziale in cui Tremonti, Marshall e Phillips chiamano la madre di Kennedy per riunire la band, mentre Myles è nel seminterrato di casa sua. Quella scena lascia il posto a un’esibizione dei quattro ragazzi che suonano insieme in una piccola stanza, un ritorno alle origini di come tutto è iniziato per loro. Il video è stato diretto da JT Ibanez.

Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, gli acclamati rocker ALTER BRIDGE non mostrano alcun segno di rallentamento. Il nuovo album omonimo su Napalm Records, Alter Bridge è composto da 12 brani inediti della band e racchiude alcuni dei suoi momenti più iconici mai registrati. Canzoni come “Rue The Day”, “Disregarded” e “Scales Are Falling” si affiancano ai classici brani del repertorio degli ALTER BRIDGE. In “Trust In Me” Myles e Mark si dividono il compito al microfono: Myles canta le strofe, mentre Mark si occupa del ritornello. Questa strategia viene ribaltata in “Tested And Able”, dove Mark canta le strofe e Myles il ritornello, dietro una delle intro più pesanti della band fino ad oggi, dando vita a una melodia indimenticabile. “Hang By A Thread” diventerà sicuramente una delle canzoni preferite dal pubblico, poiché richiama alcuni dei brani più popolari del repertorio della band. La canzone che chiude l’album, “Slave To Master”, è un brano epico ed è la canzone più lunga che il quartetto abbia mai registrato fino ad oggi.

La band ha lavorato al suo ottavo album con il produttore Michael “Elvis” Baskette, suo collaboratore di lunga data. Alter Bridge uscirà il 9 gennaio 2026.