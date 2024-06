Al via PLAY ACADEMY, la scuola di Genova per aspiranti musicisti

Dopo l’inaugurazione, le masterclass e gli incontri con artisti, ecco la data tanto attesa: aperte le iscrizioni online a Play Academy, progetto nato a Genova dal collettivo Play Baltimora con l’obiettivo di formare cantautori, producers, interpreti e band in modo innovativo e trasversale su tutto ciò che riguarda la filiera della musica.

L’invito per tutti gli aspiranti professionisti del settore musicale è quello di iscriversi alle selezioni preliminari compilando il form sul sito web di Play Baltimora per condividere il proprio progetto artistico. Una volta selezionati i materiali dal team di professionisti di Play Baltimora, verranno comunicati i concorrenti che avranno accesso alle audizioni in presenza previste il 7 settembre presso la sede dell’Academy ai Giardini Baltimora di Genova di fronte a una giuria d’eccezione, che vede la presenza di Martina Calabresi, artist manager, creative director e founder di Play Baltimora, l’autore e sceneggiatore Edoardo Rossi (che sarà anche tutor e coordinatore di workshop e masterclass dell’accademia) e l’artist manager e discografico di Totally Imported Francesco Tenti. Insieme a loro, a selezionare chi parteciperà al primo anno di Play Academy sarà anche il celebre Dee Jay e produttore Mastafive. Resta invece ancora da scoprire il main guest in giuria, il cui nome verrà svelato più avanti.

Play Academy si rivolge a coloro che sanno già suonare, ma necessitano di tutte quelle conoscenze approfondite delle dinamiche dell’industria musicale a 360 gradi. Da nozioni sull’Artist Branding all’approfondimento delle dinamiche della discografia, del publishing e della distribuzione digitale, dall’insegnamento di specifiche skill per chi opera nel settore live fino alle imprescindibili conoscenze del copyright e della burocrazia musicale: Play Baltimora mette a disposizione la sua esperienza e quella dei relatori per trasmettere quanto più possibile le conoscenze necessarie per affrontare con successo le sfide del mercato musicale.

Il programma dell’anno accademico 2024/2025 di Play Academy si articola in due parti: la prima parte, da metà ottobre a metà dicembre, sarà focalizzata sul Learning ovvero tutta la parte formativa in merito al music business, alla comunicazione e al giornalismo musicale fino al diritto d’autore e copyright.

La seconda parte, prevista da gennaio a marzo, è quella più pratica: ogni artista lavorerà sul proprio progetto (un singolo nello specifico) con writing session, produzione, mix & master, press kit e distribuzione.

Tutto questo grazie a Play Baltimora Records, etichetta interna all’accademia. Per le band, all’accademia partecipa il frontman e solo per la parte workshop possono essere coinvolti gli altri membri del gruppo ritenuti necessari allo sviluppo del progetto. Nella primavera del 2025, a fine corsi, gli artisti potranno partecipare allo showcase di chiusura presentando il loro progetto in una grande serata dal vivo ai Giardini Baltimora. Grazie al contributo di Pulsee Luce e Gas, brand per l’energia domestica di Axpo Italia e sponsor di Play Baltimora, due artisti che si saranno particolarmente distinti durante le audizioni del 7 settembre potranno usufruire di una borsa di studio che permetterà di frequentare gratuitamente l’accademia. Per tutti i giovani musicisti che vorranno conoscere più da vicino l’Academy, martedì 11 giugno 2024 Play Baltimora organizza un open day all’Auditorium del Talent Garden presso i Giardini Baltimora di Genova (via del Colle 34): lo sportello è aperto dalle 10 alle 13 per fornire tutte le informazioni su corsi, masterclass e molto altro.

Il vero tesoro nascosto della nostra nazione è sempre stata la provincia e la periferia, che ha sempre dato i natali ai migliori interpreti e lo fa ancora oggi. Quello che da sempre colpisce è la personalità, ma quello che manca oggi è il senso di identità. È questo che cercheremo durante le audizioni. Quando sento un nuovo artista amo sentire tutte le sfumature che traspaiono dal suo vissuto – racconta Mastafive, Dee Jay e produttore in giuria a settembre. Gli fa eco Edoardo Rossi, tutor e coordinatore di workshop e masterclass di Play Academy

Play Baltimora è una sfida per tanti motivi. Insieme al team sto facendo del mio meglio per strutturare eventi e percorsi per suscitare in chi partecipa nuove domande, riflessioni, invitando a orientare, scoprire e/o rafforzare il proprio talento, esplorando le varie possibilità per affrontare il proprio percorso, combattendo il più possibile i luoghi comuni.

Molte le professionalità del mondo musicale che oggi compongono il collettivo. Ne fanno parte tra gli altri il disc jockey, critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro; Alberto Parodi di Studio Mulinetti, che ha lavorato al fianco di grandi artisti come Eric Clapton, ACDC, Renato Zero e molti altri; Leopoldo Lombardi, avvocato specializzato in diritto d’autore e copyright; Riccardo Tesio, produttore e chitarrista e co-fondatore dei Marlene Kuntz; Roberto Dell’Era, Afterhours, The Winstons e Calibro 35; Irene Pederzini, Ala Bianca Group, editrice e produttrice discografica; Ginevra Nervi, compositrice e produttrice e Riccardo Sinigallia, producer e cantautore, che spiega:

Con questo progetto non vogliamo solo riqualificare i Giardini Baltimora, ma anche la nostra relazione con la musica e le parole. E lo faremo non con percorsi formativi da remoto, ma con corsi in presenza che creino connessioni e condivisioni positive tra i partecipanti. L’obiettivo è rimettere in gioco la bellezza autentica della canzone”

Un progetto per la città, ma non solo: Nella vita per me non conta quante volte si vince, ma quante si perde e ci si rialza. Io ne so qualcosa – spiega Martina Calabresi, Creative director e Founder di Play Baltimora – Da ogni sconfitta ho imparato grandi lezioni che mi hanno permesso di crescere professionalmente e come persona. Dopo tanti anni trascorsi a lavorare e vivere lontano dalla mia città, ho deciso di tornare per fare qualcosa che mettesse a disposizione la mia esperienza ai giovani artisti. Play Baltimora è nata per la mia città, ma anche per tutti coloro che vogliono crescere artisticamente e conoscere veramente il mondo della discografia a 360 gradi.

Per ulteriori informazioni, consultate il sito di Play Baltimora (https://playbaltimora.com/) e seguote la pagina Instagram per restare aggiornati sulla programmazione.