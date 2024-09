VINICIO CAPOSSELA: annunciate le date del tour di “Conciati per le feste” in Italia ed Europa

Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, che celebra la festa e la realizza.

È Conciati per le feste, il tour di Vinicio Capossela in Italia ed Europa con cui l’artista presenterà il nuovo album in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4dVmGv8

26 ottobre 2024 AOSTA, Saison Culturelle, Teatro Splendor

2 novembre 2024 CESENA, Teatro Verdi

8 novembre 2024 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

15 novembre 2024 BOLOGNA, Estragon

17 novembre 2024 MOLFETTA, Eremo

19 novembre 2024 NAPOLI, Casa della Musica Federico I

24 novembre 2024 BRUXELLES, La Madeleine

26 novembre 2024 LONDRA, Union Chapel

28 novembre 2024 BARCELLONA, La Paloma

29 novembre 2024 MADRID, Sala Villanos

4 dicembre 2024 PADOVA, Gran Teatro Geox

8 dicembre 2024 BERLINO, Kesselhaus

11 dicembre 2024 KARLSRUHE, Tollhaus

13 e 14 dicembre 2024 MILANO, Carroponte Sesto San Giovanni

18 dicembre 2024 ROMA, Atlantico

21 dicembre 2024 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

22 dicembre 2024 MANTOVA, Teatro PalaUnical

25 e 26 dicembre 2024 TANETO di GATTATICO (RE), Fuori Orario

11 febbraio 2025 ZURIGO, Kaufleuten Zürich

I brani di “Conciati per le feste” sono brani nati dal vivo e per vent’anni hanno visto la luce soltanto nella effimera dimensione live della celebrazione festiva, racconta Vinicio Capossela. Per due decadi la loro vita è stata strettamente legata ad un periodo circoscritto, definito e ciclico, quello delle feste di fine anno; quel periodo in cui il buio della notte prevale sul giorno e attraverso i doni si pratica una contrattazione con gli spiriti delle tenebre per assicurarsi il ritorno della luce e l’avvento della vita; quel lungo periodo, cioè, che comincia con le feste dei morti e termina con la Pasqua dell’Epifania, in cui il tempo orizzontale e ordinario cerca di comunicare con la verticalità di un altro tempo.