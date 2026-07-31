SPONZ Fest 2026: da Capossela a Capovilla e Giovanardi, tutti i nomi della quattordicesima edizione

Torna lo Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il festival animerà Calitri (Alta Irpinia) dal 26 al 30 agosto 2026 con il tema Sponz Im-Bosck.

Ispirata all’opera “Sotto il bosco di latte” del poeta Dylan Thomas, l’edizione 2026 indaga il bosco come luogo fisico, simbolico e antropologico: rifugio dal giudizio, spazio di biodiversità, eremitaggio e rigenerazione. Per cinque giorni, il borgo storico di Calitri e la collina di Gagliano si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto tra concerti, teatro civile, passeggiate naturalistiche e momenti d’incontro.

SPONZ IM-BOSCK inaugura mercoledì 26 agosto dalle ore 18 in Piazzale della Posta (Piazza S. Scoca) con una cena di comunità e il Gran Concerto della Banda Musicale Città di Calitri “Giovanni Rinaldi” e della Banda della Posta.

A seguire “Sotto al Pascone”, riadattamento teatrale di Sotto il Bosco di Latte realizzato con I Teatranti del Sipario in collaborazione con Teatro delle Albe, la compagnia ravennate di teatro civile co-fondata e guidata da Ermanna Montanari e Marco Martinelli.

Il grande affresco di comunità scritto da Dylan Thomas per la radio prenderà nuova vita con i personaggi, i nomi e i caratteri che faranno di Calitri una nuova Llaregubb, il villaggio immaginato dal poeta gallese.

La rappresentazione, appositamente preparata per l’edizione, oltre agli attori coinvolgerà noti volti del paese e si svolgerà proprio sotto al Pascone, la macchia boschiva anticamente teatro degli incontri clandestini, come quella selva lattea, la milk wood descritta da Dylan Thomas.

La serata prosegue a mezzanotte a Piazzale dell’Immacolata con il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e fondatore dei La Crus, band caposaldo della scena alternativa italiana. Un live tra musica e racconto, un dialogo diretto e intimo con il pubblico in cui trova largo spazio “E poi scegliere con cura le parole”, il suo nuovo album selezionato nella cinquina dei finalisti per le Targhe Tenco come Miglior Album in Assoluto, mentre il singolo “Anni Zero” è entrato nella cinquina della categoria Miglior Canzone.

A seguire, grotte aperte nel centro storico, dove si inaugura anche la rassegna Musica Brada a cura di Virginio Tenore con il concerto di Folksa e le proiezioni satiriche di Irpinia Paranoica.

Giovedì 27 agosto alle ore 9 parte la prima delle Imboscate, percorso naturalistico a cura dell’associazione Happennino – Trekking-talk in collaborazione con Irpinia Trekking, guidato da un esperto di foreste di FSC Italia e da Alfredo Di Filippo, Professore di Botanica applicata dell’Università della Tuscia e National Geographic Explorer.

Alle ore 10 alla Casa della Musica c’è la presentazione del libro “Fiabe antiche per un futuro digitale” di e con Moreno Carosella, mentre a Borgo Castello riaprono le porte della Libera Università per Ripetenti con le lezioni “Una luce su Cuba”. Reportage del convoy Nuestra America con il Segretario provinciale p.i. CGIL Parma Ruggero Manzotti; “Il cambiamento climatico lo abbiamo generato noi? Se sì, è una buona notizia” con il fondatore e presidente di Vaia Federico Stefani; “Sulle orme di Veronelli” con Rocco Catalano, cantastorie e autore del libro “canti e storie di viti, vini e vite”; e “Conoscere l’Intelligenza artificiale per non doversi inginocchiare” con il professore dell’Università di Edimburgo Rocco De Nicola. Spazio anche ai laboratori per bambini La casa sull’albero in collaborazione con il Gruppo dei Fuochi di Sant’Antuono di Calitrie al via una nuova edizione del torneo di tennis Wimblesponz.

Dalle 13 alle 16 prosegue nella Grotta Ristoro del centro storico la rassegna Musica Brada con la proiezione del film La terra dei lupi di Fabio Luongo, il piano soul di Antonio Pastore e lemusiche secolari da intavolato di Franchino Parrucchiere con Vincenzo Briuolo, Giovanni Buldo e ospiti.

Sponz Fest 2023 (c) Barbara Pasquariello

Dalle ore 17 si sale in località Gagliano, rinominata Montecanto, presso il bosco di querce della Neviera, per la prima puntata del radioracconto Sotto il Bosco di Latte introdotta da Mauro Ermanno Giovanardi e Vinicio Capossela. A seguire nell’Area Food le consulenze gastronomiche “Un piatto di bosco” con l’etnobotanica, ricercatrice e antropologa culturale Valeria Margherita Mosca e la presentazione del libro “Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi” di e con la giornalista e saggista Paola Caridi.

Dalle ore 21 sul palco principale prende il via i Concerto nel latte di cactus. Si comincia con Krano, musicista venetofrescovincitore del premio David di Donatello per la Miglior Canzone Originale per il pluripremiato film ormai diventato un piccolo culto “Le città di pianura”: la sua è una musica che corre libera, oltre ogni confine, un distillato di sogni infranti in bianco e nero. A seguire, lo straordinario batterista e co-fondatore dei Calexico John Convertino con il progetto Cruzando Fronteras. A seguire inaugurano le danze del Ballodromo con Sancto Ianne e la Banda della Posta. La serata si chiude a tarda notte con il Dj set a cura dell’esploratore sonoro FiloQ e ospiti.

Venerdì 28 agosto alle ore 9 parte la seconda Imboscata, con la narrazione affidata a Valeria Margherita Mosca.

Alle ore 10 riprendono le lezioni della Libera Università per Ripetenti: “Una luce su Cuba. Reportage del convoy Nuestra America” con il Segretario provinciale p.i. CGIL Parma Ruggero Manzotti; “La rinascita del legno d’ulivo” con ilfondatore e presidente di Vaia Federico Stefani; “Quando e perché il bosco è diventato cattivo?” con il Professore dell’Università degli Studi di Firenze Stefano Bernardinello; “Conoscere l’Intelligenza artificiale per non doversi inginocchiare” con il Professore Rocco De Nicola; “Lo spettacolo della natura” con Valeria Margherita Mosca; e “C’era una volta la diossina, ora c’è un bosco” con Paolo Lassini, agronomo, curatore del progetto di riforestazione nella ex zona A del disastro di Seveso accaduto 50 anni fa. Presenta Armando Fastiggi.

Proseguono anche i laboratori per bambini, il torneo Wimblesponz e la rassegna Musica Brada: tra i protagonisti il duo musicale Livio e Manfredi, la danzatrice Giulia Galgano e le Tammurriate della Controra.

Alle ore 16.30 di fronte al cimitero del paese parte il corteo “Un sudario per Gaza” a cura dell’Associazione Carnia per la pace, organizzato in collaborazione con Forum dei Giovani di Calitri. Paola Caridi è madrina dell’iniziativa.

Dalle ore 17 si aprono le porte della serata a Montecanto. Si comincia con un nuovo appuntamento nel bosco di querce della Neviera con la seconda puntata di Sotto il Bosco di Latteintrodotta da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla; alle ore 19 al Jazzemani (presso l’eremo di Gagliano) Leandra Bordone presenta dal vivo il suo album “Contare i miei giorni”. A seguire torna al Fest, sul palco dell’Area Food, la giornalista Francesca Fornario con il monologo “Quando c’è il genocidio e i giornalisti parlano di Belen”.

Alle ore 21 nell’area concerti il live di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, l’ultima delle formazioni artistiche create dal cantautore e performer veneziano, una delle voci più intense e radicali del rock e della cultura italiani, che recentemente è sbarcato con successo nel cinema con “Le città di pianura”. La sua è una voce da sempre fuori dal coro, scomoda, appassionata e irriducibile, che in questo progetto si affianca a un suono ruvido e militante, arrangiamenti asciutti e centralità assoluta della parola.

A seguire, le danze del Ballodromo con i Mefisto Brass e il loro travolgente “sound system a energia polmonare”, e le glorie locali A Cunv’rsazion.

Chiude la serata la consolle di FiloQ.

Sabato 29 agosto la terza Imboscata si arricchisce con il programma musicale della violoncellista Daniela Savoldi.

In mattinata proseguono i laboratori per bambini, il torneo di tennis e gli appuntamenti della Libera Università per Ripetenti: “Nessuno cresce da solo: nel bosco delle relazioni, le radici dell’umano” con Rita B. Ardito e Mauro Adenzato, professori del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, e a seguire la presentazione del libro “Tropico mediterraneo. Viaggio in un mare che cambia” sul tema del cambiamento climatico con il giornalista e scrittore Stefano Liberti.

Dalle 13 ultimi appuntamenti con la rassegna Musica Brada nella Grotta Ristoro del centro storico con il flauto e le percussioni di Caterina d’Amore, il rap di Renato Celano e le canzoni di guerra di Gerardo Balestrieri.

Alle 17.30 alla neviera di Gagliano l’ultima puntata dell’emissione radiofonica Sotto il Bosco di Latte, ospiti il poeta e scrittore Gabriele Frasca e Vinicio Capossela. A seguire il concerto della cantautrice pugliese Rachele Andrioli con Coro a coro, il laboratorio di canto polifonico al femminile da lei creato costruito su un’idea di musica che accoglie e include, fatta di condivisione e comprensione delle differenti lingue e tradizioni del mondo, e l’incontro con la giornalista e politica Luciana Castellina.

Dalle 21 nel palco immerso nella selva del vallone cupo il concerto di Vinicio Capossela Il ballo di San Vito e altri anniversari. Oltre alla band d’eccezione composta da Mirco Mariani, Michele Vignali, Raffaele Tiseo, Daniela Savoldi e Alessandro “Asso” Stefana, ospiti sul palco Pierpaolo Capovilla, Rachele Andrioli e Coro a Coro e Filo Q.

Gli anniversari che il repertorio andrà a toccare riguardano cinque dischi: “Canzoni della Cupa” (2016) “Marinai profeti e balene” (2011), “Ovunque Proteggi” (2006) “Modì” (1996), ma uno spazio particolare dedicato al trentesimo di un disco che ha segnato per sempre la canzone d’autore italiana, “Il ballo di San Vito” (1996). Un album che non è mai stato possibile ascoltare seduti: l’infiammazione che l’ha generato ha sempre costretto al movimento. Pubblicato nel 1996, fu una vera e propria dichiarazione di poetica oltre che esistenziale.

Dalla mezzanotte al Ballodromo le ultime danze con la tradizionale batticulo capitanata da Tonuccio e B-Folk band e infine il djseta cura di FiloQ.

Come ormai da tradizione, lo Sponz Fest si chiude all’alba di domenica 30 agosto con il concerto dei due giganti della musica greca Dimitris Mystakidis, il rebetes di Salonicco, e Giorgos Xylouris, il lauto di Creta, per la prima volta insieme su un palco per l’anteprima di un progetto musicale in arrivo nel 2027. Un concerto allestito per Sponz Fest che mette insieme musica urbana e sacralità cretese ai piedi della trebbiatrice volante, l’opera simbolo della storia di questa avventura che dura dal 2013.

Info utili e Biglietti

Apertura mercoledì 26 agosto alle ore 18:00 a Calitri con la cena di comunità e il concerto bandistico.

Gli eventi prevedono appuntamenti gratuiti e serate a pagamento presso l’area di Montecanto. Disponibile lo Sponz S-Pass (che garantisce l’accesso a tutte le aree e al campeggio gratuito). Accesso sempre gratuito per i bambini fino ai 13 anni.

Programma e prevendite su sponzfest.it.