Veneto Jazz: prossimi appuntamenti con Al Di Meola e Paolo Fresu

I prossimi appuntamenti con Veneto Jazz saranno

ìGIO 21 LUGLIO – Padova – Piazza Eremitani

AL DI MEOLA

VEN 22 LUG – Laguna Libre – Venezia

Luca Zennaro Trio

VEN 22 LUG – Fiesso d’Artico – Palazzo Municipale

Mopoke

SAB 23 LUG – Castelfranco Veneto – Teatro Accademico

PAOLO FRESU

Paolo Fresu & Maurizio Camardi / Clacson Small Orchestra / Ernesttico

DOM 24 LUG – Laguna Libre – Venezia

Nicoletta Taricani 4tet

PAOLO FRESU – Castelfranco Veneto

L’ambasciatore del jazz italiano nel mondo, il trombettista Paolo Fresu, è ospite speciale di un progetto artistico e discografico che vede protagonista la Clacson Small Orchestra (diretta da Maurizio Camardi) e il percussionista cubano Ernesttico. Il concerto è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto nell’ambito della rassegna “Notti magiche” e si terrà il 23 luglio (ore 21.00) all’Arena estiva del Teatro Accademico.

Un sassofonista, Maurizio Camardi, compositore e polistrumentista che si muove a suo agio tra jazz e world music; un quartetto di sassofoni come un quartetto d’archi dove le parti, i colori e i timbri sono distribuiti con razionalità ed equilibrio; un percussionista cubano, di fama internazionale, Ernesttico, con il suo inconfondibile sound, già accanto a Pino Daniele, Pat Metheny, Jovanotti, Gloria Estefan. La miscela di questi elementi dà origine al progetto Clacson Small Orchestra in cui la musica è la relazione tra parti improvvisate e parti scritte, dove nessuna gioca a scapito dell’altra, fondendosi in perfetta sintonia. Un concerto in cui la melodia si incontra e si “scontra” con una travolgente pulsazione ritmica dando vita ad un repertorio che si snoda mettendo in evidenza la versatilità di un organico così particolare dove convivono arrangiamenti dal forte sapore jazz con altri di spirito prettamente contemporaneo ed etnico.

Special guest di questo progetto il celebre jazzista sardo Paolo Fresu, artista famoso per la sua capacità di abbracciare universi sonori eterogenei e creare un suono unico e inconfondibile. In occasione di questo live presentano il progetto discografico Hangar registrato nel 2019 per l’etichetta Blue Serge.

La formazione: Paolo Fresu – tromba, flicorno, elettronica; Maurizio Camardi – sax soprano e duduk; Ettore Martin – sax tenore; Edoardo Brunello – sax alto; Enrico Di Stefano – sax alto; Yuri Argentino – sax baritono; Ernesttico – batteria, percussioni.

AL DI MEOLA – Padova

Al Di Meola nuovo protagonista di Castello Festival, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’evento, firmato da Veneto Jazz, si svolgerà giovedì 21 luglio (ore 21.15) in Piazza Eremitani.

Uno dei migliori chitarristi del nostro tempo, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz. Virtuoso di altissimo livello, prodigioso talento e compositore prolifico, Di Meola ha accumulato oltre 20 album come leader e numerose collaborazioni con musicisti del calibro di Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock, con il supergruppo fusion Return To Forever con Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White, poi il celebre trio di chitarra acustica con John McLaughlin e Paco de Lucia, e il trio Rite of Strings con il bassista Clarke e il violinista Jean-Luc Ponty. La sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate gli ha fruttato, nel corso di una carriera che ha attraversato quattro decenni, gli encomi della critica mondiale, quattro album d’oro, due album di platino, oltre sei milioni di vendite discografiche in tutto il mondo e vari altri premi tra cui Grammy nomination e awards.

Nel nuovo tour europeo sarà in scena con il maestro di chitarra Peo Alfonsi e il batterista e percussionista Sergio Martinez. Nel programma luoghi mai esplorati dall’artista, con arrangiamenti di brani di Piazzolla, Lennon e McCartney e un tributo speciale a Chick Corea.