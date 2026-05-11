STEFANO BOLLANI: presenta “Tutta Vita live All Stars” il progetto che riunisce 10 tra giganti del jazz italiano e giovani talenti

Il 13 luglio 2026 STEFANO BOLLANI arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano con Tutta Vita Live, insieme alla formazione All Stars – ENRICO RAVA, PAOLO FRESU, DANIELE SEPE, ANTONELLO SALIS, ARES TAVOLAZZI, ROBERTO GATTO, FRIDA, MATTEO MANCUSO e CHRISTIAN MASCETTA – per una serata evento più unica che rara che vede per la prima volta insieme a Milano un dream team di giganti della musica d’improvvisazione, amici di sempre e giovani talenti e che riunisce in un solo appuntamento tutte le dimensioni del progetto Tutta Vita: un film di Valentina Cenni, un disco di Stefano Bollani e un tour di poche date speciali in cui tutto prende vita sul palco.

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Ad aprire la serata sarà la proiezione di Tutta Vita, il film diretto da VALENTINA CENNI, nato da una residenza artistica in una dimora storica di Gorizia in cui i musicisti hanno condiviso spazio, tempo e processo creativo. Un progetto che nasce dall’idea di raccontare, attraverso la macchina da presa, l’improvvisazione jazz come atto di vita, come spazio di relazione, ascolto e libertà creativa, in un tempo sospeso dove la musica diventa terreno di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse.

Lo sguardo di Valentina Cenni, curioso ma sempre discreto, accompagna lo spettatore all’interno di questa dimensione, restituendo la quotidianità dell’ensemble: giorni e notti fatti di musica, dialoghi, prove, improvvisazioni e momenti condivisi. Ne emerge un racconto che osserva da vicino la nascita della musica, cogliendo il momento esatto in cui il processo creativo prende forma e si trasforma in suono, fino a interrompersi dove quella musica trova il suo compimento naturale: il palco.

È qui che il racconto continua dal vivo. Il concerto inizia, o meglio, riprende esattamente da dove il film si ferma, con la stessa formazione protagonista che esegue Tutta Vita Live All Stars: il disco pubblicato per Ponderosa Music Records e registrato live al Teatro Politeama Rossetti di Trieste prende forma in tempo reale, trasformandosi in un’esperienza in costante evoluzione.

Stefano Bollani All Stars_Tutta Vita Live_foto di Guido Harari

Un disco e, quindi, un live che attraversa epoche, culture e geografie diverse unite dall’improvvisazione come linguaggio comune. Undici tracce che attingono da musiche provenienti da diverse parti del mondo e da varie epoche, scelte tanto dai vari repertori popolari e tradizionali, quanto dai percorsi di grandi autori della storia della musica. Tutte pensate, vissute e suonate come un volano, un punto di partenza per aprirsi verso molteplici direzioni, guidati dall’estatico piacere dell’improvvisazione, via maestra di ogni grande jazzista. L’approdo è una nuova vita, che trasuda energia amore per la musica e per il suonare insieme, donata alle composizioni originali: ogni brano si apre a sviluppi imprevedibili e trova una nuova identità nel momento stesso dell’esecuzione, restituendo al repertorio una dimensione attuale e condivisa.

Bollani sarà in tour con Tutta Vita Live, con la formazione All Stars, il 6 giugno alla Rocca Brancaleone di Ravenna per il Ravenna Festival (sold out), il 29 giugno nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma per il Roma Summer Fest, il 6 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Tener-a-mente (sold out), il 9 luglio a Perugia per Umbria Jazz e il 13 luglio al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Tutti i concerti saranno preceduti dalla proiezione del film Tutta Vita.

Ma l’eclettico artista milanese si esibirà dal vivo anche con altri progetti. Il 29 maggio Bollani ritorna al Teatro Politeama Rossetti di Trieste (dove lo scorso anno ha debuttato Tutta Vita Live) ma questa volta con una nuova tappa del tour Piano Solo, uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento, saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa: un grande gioco musicale dove a condurre sono l’improvvisazione, creatività e una grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste. Il 29 luglio il tour Piano Solo farà tappa in Sardegna al Dromos Festival di Tharros (Cabras).

Il 31 maggio Bollani renderà omaggio alla città di Napoli e alla sua tradizione musicale con uno speciale concerto per la 32^ edizione del Maggio dei Monumenti, di cui saranno ospiti Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe.

Il 7 giugno, per Pesto Music Festival, l’Opera Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà il concerto che riunisce sullo stesso palco Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni con un progetto fondato su improvvisazione, ascolto e profonda complicità artistica.

Il 3 luglio, in occasione della 50° edizione di Monfortinjazz, nel suggestivo scenario en plein air dell’Auditorium Horszowski a Monforte d’Alba (CN) Stefano Bollani salirà sul palco insieme a Enrico Rava per una rappresentazione plastica e sonora del profondo e duraturo legame fra due icone della scena musicale internazionale. Prima del concerto ci sarà la proiezione del film Tutta Vita.

L’11 luglio Bollani tornerà in trio ma questa volta insieme a Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista sulla Scalinata di San Bernardino a L’Aquila per i Cantieri dell’Immaginario con un concerto fondato sull’alchimia, la gioia e la condivisione che sono alla base del loro incontro artistico e umano e dove l’unica regola è divertirsi a improvvisare abbracciando la musica tutta, che non conosce generi e sovrastrutture.

Inoltre, il 17 luglio e il 18 luglio Bollani sarà ospite dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding rispettivamente alla Basilica di Massenzio a Roma per un concerto eclettico che unisce la raffinatezza europea al dinamismo americano in un’esplosione di virtuosismo sinfonico passando per l’energia contagiosa e i ritmi jazz della Rhapsody in Blue di Gershwin, i raffinati colori di Ravel e la variopinta versione orchestrale dei Quadri di una esposizione di Musorgskij enella cornice unica di Piazza del Campo a Siena per l’ormai celebre Concerto per l’Italia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, nato nel 2021 grazie alla volontà dell’Accademia Chigiana di celebrare il ritorno alla musica dal vivo dopo il periodo della pandemia.

29 maggio

Stefano Bollani Piano solo

Teatro Politeama Rossetti | Trieste

31 maggio

Stefano Bollani con ospiti Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe

Rotonda Diaz | Napoli – Concerto omaggio alla città per Maggio dei Monumenti

6 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Rocca Brancaleone | Ravenna per Ravenna Festival – SOLD OUT

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

7 giugno

Stefano Bollani – Dado Moroni – Danilo Rea

Opera Teatro Carlo Felice | Genova per Pesto Music Festival

29 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Santa Cecilia | Roma per Roma Summer Fest

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

3 luglio

Stefano Bollani e Enrico Rava in concerto

Auditorium Horszowski | Monforte d’Alba (CN) per Monfortinjazz 2026

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

6 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Anfiteatro del Vittoriale | Gardone Riviera (BS) – SOLD OUT

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

9 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Arena Santa Giuliana | Perugia per Umbria Jazz

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

11 luglio

Stefano Bollani – Bernardo Guerra – Gabriele Evangelista

Scalinata di San Bernardino | L’Aquila per Jazz all’Aquila – I Cantieri dell’Immaginario, edizione speciale per l’anno di L’Aquila Capitale italiana della Cultura

13 luglio

Stefano BollaniAll Stars Tutta Vita live / All StarsTAM Teatro Arcimboldi Milano | Milano

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

17 luglio

Stefano Bollani | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Daniel Harding Rhapsody in Blue

Basilica di Massenzio – Clivo di Venere Felice | Roma

18 luglio

Stefano Bollani | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Daniel Harding Concerto per l’Italia 2026

Piazza del Campo | Siena

29 luglio

Stefano Bollani Piano solo

Teatro Tharros | Tharros (Cabras) per Dromos Festival

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