TWO DOOR CINEMA CLUB: a luglio in concerto a Gardone Riviera e Roma per celebrare 15 anni di “Tourist History”

La band indie-rock nordirlandese TWO DOOR CINEMA CLUB arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”, per due imperdibili appuntamenti: 21 Luglio al Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente di Gardone Riviera (Bs) e 22 Luglio al Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4sqt6sB

o su Ticketmaster > https://www.rockon.it/tdcc

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 aprile. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 aprile.

Il tour celebrerà i 15 anni del loro album di debutto “Tourist History” e, per l’occasione, la band porterà sul palco l’album per intero, insieme ai loro maggiori successi.

Originariamente pubblicato il 1° marzo 2010, “Tourist History” ha conquistato la vetta delle classifiche irlandesi, è stato inserito nella BBC Sound of 2010 Poll ed è stato acclamato a livello internazionale, portando la band dal garage di Bangor, dove hanno registrato l’album, ai palchi dei principali festival mondiali. L’album include singoli iconici come “What You Know”, “Something Good Can Work” e “Undercover Martyn”, mescolando le sonorità punk a quelle elettroniche.

Le edizioni speciali includono il vinile nero classico di “Tourist History”, doppio vinile oro con una selezione curata di remix ufficiali, deluxe box triplo vinile con un esclusivo photobook dell’era Tourist History fotografato da Alex Trimble e doppio CD con l’album originale più remix e versioni alternative, per un’esperienza completa dell’esordio storico della band.

TWO DOOR CINEMA CLUB

La band è composta da Alex Trimble (voce, chitarra, programmazione), Sam Halliday (chitarra, voce) e Kevin Baird (basso, voce). Hanno iniziato a scrivere i loro brani nel garage dei genitori di Trimble, pubblicando nel 2009 l’EP autoprodotto “Four Words To Stand On”, seguito dal successo globale di “Tourist History”. I due album successivi, “Beacon (2012)”, “Gameshow, False Alarm” e “Keep on Smiling”, hanno consolidato la band come headliner di festival e arene a livello mondiale. Nel 2024 hanno completato un tour di 30 date sold out negli Stati Uniti e date sold out in Australia, chiudendo con un’incredibile performance all’iconica Sydney Opera House.

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026

Festival del Vittoriale Tener-a-Mente – Gardone Riviera (BS)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026

Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

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I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 aprile. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 aprile.