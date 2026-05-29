La più che sostenibile leggerezza dei TWO DOOR CINEMA CLUB

Ma voi ve lo ricordate l’indie pop degli anni 2000–e-qualcosa? Improvvisamente eravamo travolti da una nuova declinazione del punk, fatto di energetiche schitarrate ai synth unite a coretti e sonorità dream. Una botta, diciamolo, di positività, che ha permesso alle garage band più di nicchia di sconfinare nelle case non tanto del mainstream, ma per dire, di piacere un po’ a tutti. Eravamo tutti “indie”, tutti col ciuffo ribelle, con i quadrettati, insomma, era un periodo possiamo dire “positivo”; sarà che per la sottoscritta si era nel bel mezzo dell’università, di quattro mesi in Canada dove vidi con estrema gioia gli OK Go saltare dal vivo sui tapis roulant. Ancora: gli Arcade Fire uscivano con The Suburbs, i Vampire Weekends tiravano fuori Contra e un gruppo di meno che ventenni dell’Irlanda del Nord segnava uno dei primi veri successi del genere – e indelebilmente legato a quegli anni.

Parliamo dei Two Door Cinema Club ovvero Alex Trimble (voce chitarre e synth), Sam Halliday (lead Guitar) e Kevin Baird (basso), e del loro disco d’esordio, Tourist History, oggi al suo quindicennale. Circostanza per cui cui la band si prepara al tour europeo e internazionale di celebrazione, perché si sa gli anni vanno sempre festeggiati, sicuramente se sono dei grandi successi o game-changer nella carriera di qualcuno.

E toccano anche l’Italia in due date a luglio, il 21 e il 22 rispettivamente a Gardone Riviera, al Vittoriale per il Festival Tener-a-mente, e a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

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Al telefono, al sole in una rovente giornata romana, dico a Kevin Baird, con cui ho l’opportunità di parlare, che pochi possono vantare nei loro record di aver messo un pezzo d’esordio nell’official soundtrack di FIFA 11, I Can Talk, che tra l’altro rimane solido nella mia personalissima soundtrack di corsa: essendo stata una grandissima adepta dei prodotti della Electronic Arts, non posso che condividere l’apprezzamento per tale risultato. Eppure non sarà l’ultimo (Sleep Alone, del successivo disco, sarà in FIFA 13). Kevin spera che in realtà i loro singoli continuino ad esserlo sempre, colonne sonore delle persone dico, e quindi anche delle mie corse, perché alla fine è davvero una cosa bella da sapere – che certe canzoni possono andare ben oltre, e rimanere nella mente per più di una ondata di musica specificamente legata a un certo, felice, tempo.

È divertente per Kevin pensare che la gente li consideri una delle band standard di quel periodo. “Ma all’epoca nessuno pensava che lo saremmo diventati. Alla gente piaceva la nostra musica, ma non c’era un solo giornalista che si sarebbe arrabbiato se fossimo ancora in giro e fossimo diventati una specie di gruppo iconico, sai, 10-15-20 anni dopo. È stato un periodo folle”.

Ci dice che all’epoca probabilmente non si rendevamo conto di quanto le cose stessero andando bene. “Ci sentivamo un po’ outsider: venivamo dall’Irlanda e cercavamo di emergere nel Regno Unito, e non era facile per le persone capirci o inquadrarci. Però i fan hanno sempre connesso tantissimo con la nostra musica.”

C’è da dire che con quel disco il successo gli esplose letteralmente in mano. Kevin ricorda il primo tour in Francia, uno dei primi posti che li aveva davvero colpiti. Erano lì per una rivista francese, si sono trovati a suonare insieme a Passion Pit, Florence and the Machine, La Roux, erano emozionatissimi, e andò benissimo. Così che sulla via di ritorno in macchina in Irlanda non si sono fatti ripetere due volte di tornare a Parigi la settimana seguente per un tour di quasi un mese, jamais.

“Succedeva tutto molto velocemente: sentire la propria canzone in radio per la prima volta, riconoscersi nei negozi, oppure essere riconosciuti per strada da qualcuno che non fosse un familiare… era incredibile. Le opportunità arrivavano all’improvviso, una dopo l’altra.”

Bisogna essere anche onesti intellettualmente e condividere che Alex, Sam e Kevin tutto si aspettavano fuorché avere non tanto successo, perché mentre producevano per la francese Kitsuné sapevano di star lavorando a qualcosa di davvero interessante, ma QUEL tipo di successo, che li porta costantemente a suonare in giro per il mondo (sono stati in world tour fino al 2025, e non per poco, e la settimana prossima si riparte, dice Kevin, con il Portogallo), con cinque dischi all’attivo e uno stile che si è evoluto, è cambiato, uscendo anche fuori da quella che era la cornice perfetta di Tourist History e di hit come Something Good Can Work.

Ecco, non un pezzo a caso. Al di là degli accordi di chitarra che dettavano proprio l’inizio di un flash forward cinematico ideale tutto votato alla speranza, un testo di incoraggiamento alla perseveranza dalle corde brillanti e una batteria scattante ma gentile erano i segnali che la new wave poteva avere, come dire, un’ipotesi di sorriso e i capelli in faccia no, non dovevano indicare una univoca appartenenza al genere emo. Da qui a mandare in sold out 30 concerti in USA e Australia nel 2024 (inclusa una super performance alla Sydney Opera House) mantenendo al stessa freschezza non è mestiere per dilettanti.

Anche perchè come ricorda Kevin, i tre di Bangor in realtà erano all’attivo da ben prima, dal 2007. C’è stata dell’evoluzione, ovvio. Quando gli chiedo se ha capito o sa perchè le persone si sono così innamorate di quelle canzoni, Kevin ci pensa.

“In generale, la musica pop parla di essere amati, di rotture o di bei momenti, come se ci fossero tre cose di cui la musica, generalmente, parla. E penso che non sia un problema. In particolare nel mondo indie, ci sono stati molti tentativi, tentativi davvero forzati di essere alti, ampi e davvero intelligenti. Noi eravamo giovanissimi, 16–19 anni” ci spiega “Non sapevamo molto del mondo o dell’amore, quindi le canzoni erano molto genuine. Non c’era nessun tentativo di essere “intellettuali” o sofisticati. Erano semplicemente reali.”

Avevano capito molto presto che volevano scrivere canzoni che facessero sentire qualcosa alle persone: farle sorridere, ballare, muovere. Era tutto lì. “Volevamo creare connessione, ed è sempre stato il nostro obiettivo, fin dall’inizio. Abbiamo sempre cercato di capire come far “muovere” le persone. Quindi sì, lo facevamo con canzoni davvero molto veloci, che ora puoi ancora ascoltare correndo!”.

È conscio che siamo in un momento di attenzione alla musica nata e cresciuta in Irlanda, sa che alcune band come i Fontaines DC sono particolarmente famose in Italia, ma non è sconvolto, non troppo. La scena irlandese, sottolinea, è sempre esistita, “ci è solo voluto tempo perché venisse scoperta.” In generale è abbastanza diretto sui fenomeni musicali e sociali. “Quando un artista emerge, poi tutti cercano il prossimo. Eppure penso che in Irlanda c’è stato anche il vantaggio di poter crescere con più calma”.

In che senso? “Beh, se nasci a Londra o un’altra metropoli bisogna essere subito bravi, perché sei sempre esposto. In Irlanda abbiamo avuto il tempo di essere “scarsi” all’inizio, e fa parte del processo per diventare bravi.” ridacchia “questo ha permesso alla scena di svilupparsi in modo più naturale”.

Non c’è però critica. Apprezza molto la varietà dell’ambiente. “E c’è anche una nuova ondata di artisti che fanno musica in lingua irlandese. Più diversità c’è, meglio è.”

Non è nuovo alla band tuttavia interessarsi al rapporto tra musica, la loro, e i fan. Sono stati molto attivi sul fronte diciamo del marketing, ma anche in modo quasi politico. Nel 2022 i Two Door Cinema Club avevano preso posizione contro la corsa alle vendite della prima settimana, che vista l’enorme produzione di musica oggi, non dava più un quadro realistico del mercato, vedendo le chart cambiare con estrema velocità. Hanno messo da parte le edizioni multiformato e i concerti fuori dai negozi, ma soprattutto hanno distrutto i master del loro nuovo album, Keep On Smiling. Con un post sui social media, avevano confermato ai fan che il vinile non sarebbe stato ristampato dopo che le 5.000 copie disponibili in tutto il mondo erano andate esaurite. In quell’occasione si erano filmati mentre scioglievano gli ultimi vinili.

Scelta che non hanno smentito. Per Kevin le classifiche “onestamente, non contano molto per i fan. Servono più che altro a etichette e artisti per dire di avere un numero uno. Oggi si punta tutto sulla prima settimana, con bundle, edizioni multiple, offerte combinate con concerti. È un modo per gonfiare i numeri e spesso finisce per essere poco corretto verso i fan. Noi preferiamo concentrarci su ciò che dà davvero valore a chi ascolta la nostra musica, piuttosto che inseguire numeri che, alla fine, hanno poco significato nel lungo periodo.”

I tour e il loro continuo successo, forte di una presentissima fan base, sembrano in linea con il nostro ospite. O sarà sempre per via della solida linea del cercare sempre il movimento della propria audience? Ai posteri… anche se non ci scommette nessuno. E per molto ancora continuerò a correre con loro.

TWO DOOR CINEMA CLUB

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026

Festival del Vittoriale Tener-a-Mente – Gardone Riviera (BS)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026

Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

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