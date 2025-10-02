TUM Torino: la nuova stagione musicale tra concerti e dj set con Bassi Maestro, Sunn o))) e tanto altro

L’associazione culturale TUM Torino, oltre alle tante collaborazioni sul territorio piemontese, torna a firmare una programmazione continua e in linea con la tensione artistica che la contraddistingue. Alla direzione artistica Alessandro Gambo.
Sono diversi i luoghi coinvolti nell’offerta musicale di TUM: il Magazzino sul Po dei Murazzi, fedele compagno di tante avventure, Combo, ormai casa degli eventi del party SpicyTUM (Spicy sono le feste organizzate in collaborazione con il Mou Vintage Bar), Audiodrome che già solo per il nome si prospetta la giusta collocazione per i potentissimi SUNN O))), l’Imbarchino, approdo sicuro del Parco del Valentino, Banco, il listening bar privilegiato da chi ama il suono di ricerca e il buon vino dove tutti i giovedì si tiene il seguitissimo format Scheletri da Banco, il Teatro Vittoria che ospita in stagione la rassegna Discovery, dedicata alla ricerca e alla sperimentazione curata insieme all’Unione Musicale.
TUM è rete, è l’interconnessione che rende tutto fattibile, la forza che unisce e fa condividere proposte e momenti.
PROGRAMMA SETTEMBRE – OTTOBRE – DICEMBRE 2025
LIVE & DJ SET
sabato 27 settembre
Magazzino sul Po
w/ Ecko Bazz & Still (Nyege Nyege)
local/ Lava Lamp + Nina B + Vik Birbona
DJ SET
domenica 28 settembre
Combo
w/ Optimo (Espacio)
local/ Octavio Octavio + Hartmann + Cipi + Gambo & Marco Mou
by SpicyTUM
LIVE & DJ SET
giovedì 2 ottobre
Banco
w/ Mr. T-Bone sings The Crooners feat. Sergio Di Gennaro live
hosting the show Gambo
LIVE & DJ SET
venerdì 10 ottobre
Magazzino sul Po
w/ Ghost Dubs (Pressure) live
local/ Skip + Stefania vos + Teeta&Galas + Carmen San Pio
by SpicyTUM
LIVE & DJ SET
giovedì 9 ottobre
Banco
w/ Talk & Listening by Sintetica, La Musica Elettronica a Torino dagli anni ’90 a oggi. Live by Corr4
hosting the show Gambo
LIVE & DJ SET
giovedì 16 ottobre
Banco
w/ Scheletre da Banco feat Geena & Angie BacktoMono
guest Manu Sol
LIVE
martedì 21 ottobre
Magazzino sul Po
w/ Fire! (Rune Grammofon)
LIVE & DJ SET
giovedì 23 ottobre
Banco
w/ Chalanga live
hosting the show Gambo
LIVE
domenica 26 ottobre
Audiodrome
w/ SUNN O)))
presentato da Hardstaff Booking, Burning Towers, TUM
LIVE & DJ SET
giovedì 30 ottobre
Banco
w/ Open Jam Session
resident: Carla Azzaro percussioni, Gianni Denitto sax, Gianluca Palazzo chitarra
Hosting the show Gambo
DJ SET
venerdì 31 ottobre
Magazzino sul Po, Halloween party
w/ RICHII (cocktail d’amore)
local/ Jaci + Sunny Levi + 3531 Cluster + Nina B + Gambo & Marco Mou
by SpicyTUM
LIVE
martedì 4 novembre
Teatro Vittoria
un concerto di Unione Musicale in collaborazione con TUM
w/ Sentieri Selvaggi
LIVE
venerdì 14 novembre
Magazzino sul Po
w/ Shizune + Earth Ball
DJ SET
domenica 23 novembre
Combo
w/ Moxie (NTS Radio)
local/ Kreggo + Sabla&XII (Gang of Ducks) + Gambo & Marco Mou
by SpicyTUM
LIVE & DJ SET
sabato 29 novembre
Magazzino sul Po
w/ Bassi Maestro (Sano Business / Com’era)
local/ Gianluca Petrella + Andrea Passenger + RedRob + STEV-N & Alternative Radio
LIVE
sabato 13 dicembre
Imbarchino
w/ I feel like a Bombed Cathedral + Daisy Dickinson
LIVE
martedì 16 dicembre
Teatro Vittoria
un concerto di Unione Musicale in collaborazione con TUM
w/ Torino Vocalensemble