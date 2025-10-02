TUM Torino: la nuova stagione musicale tra concerti e dj set con Bassi Maestro, Sunn o))) e tanto altro

L’associazione culturale TUM Torino, oltre alle tante collaborazioni sul territorio piemontese, torna a firmare una programmazione continua e in linea con la tensione artistica che la contraddistingue. Alla direzione artistica Alessandro Gambo.

Sono diversi i luoghi coinvolti nell’offerta musicale di TUM: il Magazzino sul Po dei Murazzi, fedele compagno di tante avventure, Combo, ormai casa degli eventi del party SpicyTUM (Spicy sono le feste organizzate in collaborazione con il Mou Vintage Bar), Audiodrome che già solo per il nome si prospetta la giusta collocazione per i potentissimi SUNN O))), l’Imbarchino, approdo sicuro del Parco del Valentino, Banco, il listening bar privilegiato da chi ama il suono di ricerca e il buon vino dove tutti i giovedì si tiene il seguitissimo format Scheletri da Banco, il Teatro Vittoria che ospita in stagione la rassegna Discovery, dedicata alla ricerca e alla sperimentazione curata insieme all’Unione Musicale.

TUM è rete, è l’interconnessione che rende tutto fattibile, la forza che unisce e fa condividere proposte e momenti.

PROGRAMMA SETTEMBRE – OTTOBRE – DICEMBRE 2025

LIVE & DJ SET

sabato 27 settembre

Magazzino sul Po

w/ Ecko Bazz & Still (Nyege Nyege)

local/ Lava Lamp + Nina B + Vik Birbona

DJ SET

domenica 28 settembre

Combo

w/ Optimo (Espacio)

local/ Octavio Octavio + Hartmann + Cipi + Gambo & Marco Mou

by SpicyTUM

LIVE & DJ SET

giovedì 2 ottobre

Banco

w/ Mr. T-Bone sings The Crooners feat. Sergio Di Gennaro live

hosting the show Gambo

LIVE & DJ SET

venerdì 10 ottobre

Magazzino sul Po

w/ Ghost Dubs (Pressure) live

local/ Skip + Stefania vos + Teeta&Galas + Carmen San Pio

by SpicyTUM

LIVE & DJ SET

giovedì 9 ottobre

Banco

w/ Talk & Listening by Sintetica, La Musica Elettronica a Torino dagli anni ’90 a oggi. Live by Corr4

hosting the show Gambo

LIVE & DJ SET

giovedì 16 ottobre

Banco

w/ Scheletre da Banco feat Geena & Angie BacktoMono

guest Manu Sol

LIVE

martedì 21 ottobre

Magazzino sul Po

w/ Fire! (Rune Grammofon)

LIVE & DJ SET

giovedì 23 ottobre

Banco

w/ Chalanga live

hosting the show Gambo

LIVE

domenica 26 ottobre

Audiodrome

w/ SUNN O)))

presentato da Hardstaff Booking, Burning Towers, TUM

LIVE & DJ SET

giovedì 30 ottobre

Banco

w/ Open Jam Session

resident: Carla Azzaro percussioni, Gianni Denitto sax, Gianluca Palazzo chitarra

Hosting the show Gambo

DJ SET

venerdì 31 ottobre

Magazzino sul Po, Halloween party

w/ RICHII (cocktail d’amore)

local/ Jaci + Sunny Levi + 3531 Cluster + Nina B + Gambo & Marco Mou

by SpicyTUM

LIVE

martedì 4 novembre

Teatro Vittoria

un concerto di Unione Musicale in collaborazione con TUM

w/ Sentieri Selvaggi

LIVE

venerdì 14 novembre

Magazzino sul Po

w/ Shizune + Earth Ball

DJ SET

domenica 23 novembre

Combo

w/ Moxie (NTS Radio)

local/ Kreggo + Sabla&XII (Gang of Ducks) + Gambo & Marco Mou

by SpicyTUM

LIVE & DJ SET

sabato 29 novembre

Magazzino sul Po

w/ Bassi Maestro (Sano Business / Com’era)

local/ Gianluca Petrella + Andrea Passenger + RedRob + STEV-N & Alternative Radio

LIVE

sabato 13 dicembre

Imbarchino

w/ I feel like a Bombed Cathedral + Daisy Dickinson

LIVE

martedì 16 dicembre

Teatro Vittoria

un concerto di Unione Musicale in collaborazione con TUM

w/ Torino Vocalensemble